Post Office की इस योजना में Wife के साथ करें निवेश, हर महीने खाते में आएगी 8,633 रुपये की रकम, जानिए कैसे

अगर आप जोखिम नहीं लेकर सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स अच्छा विकल्प हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आपके खाते में रिटर्न जमा हो जाए, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके लिए ही है। इसमें एकमुश्त निवेश करना होता है और हर महीने निवेशक के खाते में पैसा आता है। इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। यानी 5 साल तक आपको हर महीने इनकम मिलती है। यह स्कीम सरकार समर्थित है, इसलिए यहां कोई जोखिम नहीं रहता। खास बात यह है कि मैच्योरिटी पूरी होने पर निवेशक को जमा की गई पूरी रकम वापस मिल जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं।