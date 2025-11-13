Post Office की इस योजना में Wife के साथ करें निवेश, हर महीने खाते में आएगी 8,633 रुपये की रकम, जानिए कैसे

पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में हर महीने इनकम मिलती है। (PC: Gemini)
Post Office MIS Scheme: देश में वर्किंग विमेंस की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जुलाई-सितंबर 2025 में बढ़कर 33.7 फीसदी हो गई है। यह बताता है कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी में इजाफा हो रहा है। ऐसे में महिलाएं अब फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगर आपकी वाइफ वर्किंग हैं, तो उनके साथ मिलकर इन्वेस्ट करने पर आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं।
अगर आप जोखिम नहीं लेकर सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स अच्छा विकल्प हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आपके खाते में रिटर्न जमा हो जाए, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके लिए ही है। इसमें एकमुश्त निवेश करना होता है और हर महीने निवेशक के खाते में पैसा आता है। इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। यानी 5 साल तक आपको हर महीने इनकम मिलती है। यह स्कीम सरकार समर्थित है, इसलिए यहां कोई जोखिम नहीं रहता। खास बात यह है कि मैच्योरिटी पूरी होने पर निवेशक को जमा की गई पूरी रकम वापस मिल जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं।
पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में मैच्योरिटी से पहले भी अकाउंट बंद कराया जा सकता है। अगर खाते को 3 साल या उससे पहले बंद कराया जाता है, तो उस खाते से जमा के 2 फीसदी के बराबर रकम काट ली जाएगी और शेष रकम वापस दे दी जाएगी। अगर खाता 3 साल बाद और 5 साल से पहले बंद किया जाता है, तो जमा के 1 फीसदी के बराबर रकम काट ली जाएगी।
|विवरण
|जानकारी
|योजना का नाम
|पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (Post Office MIS)
|ब्याज दर
|7.40% प्रतिवर्ष
|खाता प्रकार
|जॉइंट अकाउंट (पति-पत्नी के नाम)
|अधिकतम जमा सीमा
|₹15,00,000
|निवेश राशि (उदाहरण)
|₹14,00,000 (दोनों मिलाकर)
|मासिक आय
|₹8,633 प्रति माह
|निवेश अवधि
|5 वर्ष
|परिपक्वता पर वापसी
|₹14,00,000 (मूलधन)
पोस्ट ऑफिस MIS में आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस तरह आप इस अकाउंट में अधिकतम एकमुश्त 15 लाख रुपये जमा करा सकते हैं। मान लीजिए आप और आपकी वाइफ के पास 7-7 लाख रुपये सेविंग्स हैं, तो दोनों मिलकर 14 लाख रुपये स्कीम में डाल सकते हैं। इस निवेश में आपको 5 साल तक हर महीने 8,633 रुपये मिलेंगे। साथ ही 5 साल बाद आपको 14 लाख रुपये की मूल रकम भी वापस कर दी जाएगी।
