Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Post Office की इस योजना में Wife के साथ करें निवेश, हर महीने खाते में आएगी 8,633 रुपये की रकम, जानिए कैसे

Post Office MIS Calculator: अगर आप इन्वेस्टमेंट में जोखिम नहीं चाहते और हर महीने अपने खाते में रिटर्न क्रेडिट करवाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अच्छा विकल्प है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 13, 2025

Post Office MIS Calculator

पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में हर महीने इनकम मिलती है। (PC: Gemini)

Post Office MIS Scheme: देश में वर्किंग विमेंस की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जुलाई-सितंबर 2025 में बढ़कर 33.7 फीसदी हो गई है। यह बताता है कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी में इजाफा हो रहा है। ऐसे में महिलाएं अब फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगर आपकी वाइफ वर्किंग हैं, तो उनके साथ मिलकर इन्वेस्ट करने पर आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं।

हर महीने मिलेगी इनकम

अगर आप जोखिम नहीं लेकर सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स अच्छा विकल्प हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आपके खाते में रिटर्न जमा हो जाए, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके लिए ही है। इसमें एकमुश्त निवेश करना होता है और हर महीने निवेशक के खाते में पैसा आता है। इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। यानी 5 साल तक आपको हर महीने इनकम मिलती है। यह स्कीम सरकार समर्थित है, इसलिए यहां कोई जोखिम नहीं रहता। खास बात यह है कि मैच्योरिटी पूरी होने पर निवेशक को जमा की गई पूरी रकम वापस मिल जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं।

Post Office MIS की खास बातें

  • कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में खाता खुलवा सकता है।
  • इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं।
  • नाबालिग की तरफ से पेरेंट्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। 10 साल की उम्र का नाबालिग भी खाता खुलवा सकता है।
  • मैच्योरिटी पूरी होने पर जमा की गई रकम वापस भी मिल जाती है।
  • 5 साल तक हर महीने निवेशक के खाते में रिटर्न की रकम आती है।
  • इस स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपये से अकाउंट खुलवा सकते हैं।
  • पोस्ट ऑफिस एमआईएस में सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये जमा करा सकते हैं।
  • पोस्ट ऑफिस एमआईएस योजना में इस समय 7.40 प्रतिशत सालाना ब्याज दर मिल रही है।

प्री-मैच्योर निकासी के लिए क्या हैं नियम?

पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में मैच्योरिटी से पहले भी अकाउंट बंद कराया जा सकता है। अगर खाते को 3 साल या उससे पहले बंद कराया जाता है, तो उस खाते से जमा के 2 फीसदी के बराबर रकम काट ली जाएगी और शेष रकम वापस दे दी जाएगी। अगर खाता 3 साल बाद और 5 साल से पहले बंद किया जाता है, तो जमा के 1 फीसदी के बराबर रकम काट ली जाएगी।

विवरणजानकारी
योजना का नामपोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (Post Office MIS)
ब्याज दर7.40% प्रतिवर्ष
खाता प्रकारजॉइंट अकाउंट (पति-पत्नी के नाम)
अधिकतम जमा सीमा₹15,00,000
निवेश राशि (उदाहरण)₹14,00,000 (दोनों मिलाकर)
मासिक आय₹8,633 प्रति माह
निवेश अवधि5 वर्ष
परिपक्वता पर वापसी₹14,00,000 (मूलधन)

हर महीने मिलेंगे 8,633 रुपये

पोस्ट ऑफिस MIS में आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस तरह आप इस अकाउंट में अधिकतम एकमुश्त 15 लाख रुपये जमा करा सकते हैं। मान लीजिए आप और आपकी वाइफ के पास 7-7 लाख रुपये सेविंग्स हैं, तो दोनों मिलकर 14 लाख रुपये स्कीम में डाल सकते हैं। इस निवेश में आपको 5 साल तक हर महीने 8,633 रुपये मिलेंगे। साथ ही 5 साल बाद आपको 14 लाख रुपये की मूल रकम भी वापस कर दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

SBI से 15 लाख रुपये का Personal Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, EMI भी जानिए
कारोबार
SBI Personal Loan Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Nov 2025 12:05 pm

Hindi News / Business / Post Office की इस योजना में Wife के साथ करें निवेश, हर महीने खाते में आएगी 8,633 रुपये की रकम, जानिए कैसे

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: सोने में जबरदस्त उछाल, चांदी में जोरदार तेजी, अमेरिका से आई एक खबर ने आसमान पर पहुंचा दिये भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

हलाल सर्टिफिकेट का सच: मांस से आगे बढ़कर शैंपू, साबुन और कपड़ों तक क्यों पहुंचा यह बिजनेस?

Halal Certification in India
Patrika Special News

Gold Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, जानिए तनिष्क, जोयालुक्कास और मालाबार में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

कंपनी ने कहा हफ्ते में 5 दिन आना होगा ऑफिस, नाराज 600 कर्मचारियों ने छोड़ दी जॉब, लिया सेवरेंस पैकेज

5 Day Week Job
कारोबार

Why Share Market Rise Today: शेयर मार्केट में आज क्यों देखा जा रहा जबरदस्त उछाल? इन 5 पॉइंट्स में समझिए इस तेजी का राज

Why Share Market Rise Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.