Bank Holiday: नए साल के पहले दिन क्या आज बंद हैं बैंक? इस महीने कितने दिन नहीं होगा काम, देखें पूरी लिस्ट

Are Banks Open on 1 January 2026: नया साल शुरू हो चुका है। 31 दिसंबर की रात घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 12 बजाए पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। पूरी रात जश्न मनाने के बाद कई लोग आज यानी 1 जनवरी, 2026 छुट्टी पर होंगे। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि क्या बैंकों में कामकाज होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक आज पूरे देश में बैंक बंद नहीं रहेंगे। केवल कुछ शहरों में बैंकों में कामकाज नहीं होगा।