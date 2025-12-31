Arnab Goswami बोले – नहीं देखना अक्षय खन्ना का Dhurandhar डांस, बॉलीवुड को दिया खुला चैलेंज

अर्नब ने बॉलीवुड से कहा कि अगर दम है तो क्राइम स्टोरी बनाएं, उन्नाव का सच पूरे देश को दिखाएं। लोग इस तरह की रियल लाइफ बेस्ड फिल्में देखना पसंद करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि धुरंधर न देखें। हमें अक्षय कुमार को डांस करते देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बॉलीवुड के किसी प्रोड्यूसर में दम है तो कुलदीप सेंगर पर फिल्म बनाएं, लोगों को पता चलना चाहिए कि इस देश में क्या चल रहा है। अर्नब ने बॉलीवुड पर निशान साधते हुए कहा कि बॉलीवुड धुरंधर जैसी फिक्शन फिल्में बनाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। हमें धुरंधर जैसी फिक्शन फिल्में नहीं बल्कि सच्चाई देखनी है।