राष्ट्रीय

Arnab Goswami बोले – नहीं देखना अक्षय खन्ना का Dhurandhar डांस, बॉलीवुड को दिया खुला चैलेंज

Arnab Goswami on Dhurandhar movie: अर्नब गोस्वामी ने बॉलीवुड को उन्नाव रेप केस पर फिल्म बनाने का चैलेंज दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि धुरंधर जैसी फिक्शन फिल्में लोगों को भ्रमित कर रही हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 31, 2025

Arnab Goswami on Dhurandhar movie

अर्नब गोस्वामी ने बॉलीवुड को कुलदीप सेंगर पर फिल्म बनाने की चुनौती दी है। (PC:AI)

Arnab Goswami urges boycott of Akshaye Khanna film Dhurandhar: अक्षय खन्ना की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है। फिल्म में अक्षय के डांस मूव ने सबको झूमने को मजबूर कर दिया है। लेकिन रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का कहना है कि लोगों को यह फिल्म नहीं देखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अक्षय खन्ना को डांस करते देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्यों कहा? चलिए आपको पूरा माजरा समझाते हैं।

न देखें Dhurandhar

उन्नाव रेप केस में बीते दिनों हाई कोर्ट के फैसले पर देश में काफी बवाल मचा। अदालत ने इस मामले में सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर को जमानत देने का फैसला सुनाया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय अब चार हफ्ते बाद इस केस की सुनवाई करेगा। इसी मुद्दे को लेकर अर्नब गोस्वामी ने अपने डिबेट शो में बॉलीवुड को उन्नाव कांड पर फिल्म बनाने की चुनौती दी और धुरंधर न देखने की बात कही। अर्नब ने फिल्म निर्माताओं को चैलेंज करते हुए कहा कि दम है तो उन्नाव केस पर फिल्म बनाएं, देश को सच्चाई दिखाएं।

किसी प्रोड्यूसर में है दम?

अर्नब ने बॉलीवुड से कहा कि अगर दम है तो क्राइम स्टोरी बनाएं, उन्नाव का सच पूरे देश को दिखाएं। लोग इस तरह की रियल लाइफ बेस्ड फिल्में देखना पसंद करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि धुरंधर न देखें। हमें अक्षय कुमार को डांस करते देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बॉलीवुड के किसी प्रोड्यूसर में दम है तो कुलदीप सेंगर पर फिल्म बनाएं, लोगों को पता चलना चाहिए कि इस देश में क्या चल रहा है। अर्नब ने बॉलीवुड पर निशान साधते हुए कहा कि बॉलीवुड धुरंधर जैसी फिक्शन फिल्में बनाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। हमें धुरंधर जैसी फिक्शन फिल्में नहीं बल्कि सच्चाई देखनी है।

क्या है सेंगर का मामला?

कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। चार हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होनी है। मालूम हो कि 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की जमानत को मंजूरी दे दी। इसके खिलाफ दिल्ली में उन्नाव रेप पीड़िता ने प्रदर्शन किया था।

Updated on:

31 Dec 2025 11:40 am

Published on:

31 Dec 2025 11:35 am

Hindi News / National News / Arnab Goswami बोले – नहीं देखना अक्षय खन्ना का Dhurandhar डांस, बॉलीवुड को दिया खुला चैलेंज

