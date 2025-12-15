Stock Market के ‘धुरंधर’ बन सकते हैं ये स्टॉक्स! अभी से कर लें 2026 में प्रॉफिट कमाने की तैयारी

अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी (HSBC) का मानना है कि टैक्स सुधार, महंगाई में नरमी और आसान मौद्रिक नीति के चलते भारतीय शेयर बाजार 2026 में अधिक मजबूत स्थिति में रह सकता है। मार्केट का वैल्यूएशन अब ज्यादा सही है और दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले भारत का प्रीमियम वापस सामान्य स्तर पर पहुंच गया है। ET की रिपोर्ट के अनुसार, HSBC ने 10 ऐसे शेयर भी सुझाए हैं, जिनके अगले साल अच्छा करने की उम्मीद है। इससे पहले, हेलिओस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA के टेक्निकल एनालिस्ट लॉरेंस बालेंको भी 2026 में भारतीय स्टॉक मार्केट के अच्छा करने का अनुमान जता चुके हैं।