Stock Market के ‘धुरंधर’ बन सकते हैं ये स्टॉक्स! अभी से कर लें 2026 में प्रॉफिट कमाने की तैयारी

अगले साल कुछ शेयरों के अच्छा करने की उम्मीद है। (PC: AI)
Best stocks to buy in 2026: शेयर मार्केट के लिए 2025 उतार-चढ़ाव वाला रहा। ऐसे में हर निवेशक के मन में यही सवाल है कि 2026 बाजार के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन से शेयर 'धुरंधर' साबित होंगे? मार्केट एक्स्पर्ट्स का कहना है कि अगला साल शेयर बाजार के लिए अच्छा रह सकता है। निफ्टी के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। वहीं, ऐसे शेयरों की लिस्ट भी सामने आ गई है, जो 2026 में बड़ी छलांग लगाने की क्षमता रखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी (HSBC) का मानना है कि टैक्स सुधार, महंगाई में नरमी और आसान मौद्रिक नीति के चलते भारतीय शेयर बाजार 2026 में अधिक मजबूत स्थिति में रह सकता है। मार्केट का वैल्यूएशन अब ज्यादा सही है और दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले भारत का प्रीमियम वापस सामान्य स्तर पर पहुंच गया है। ET की रिपोर्ट के अनुसार, HSBC ने 10 ऐसे शेयर भी सुझाए हैं, जिनके अगले साल अच्छा करने की उम्मीद है। इससे पहले, हेलिओस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA के टेक्निकल एनालिस्ट लॉरेंस बालेंको भी 2026 में भारतीय स्टॉक मार्केट के अच्छा करने का अनुमान जता चुके हैं।
एचएसबीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर बुलिश है। ब्रोकरेज ने इसके लिए 1,110 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस सेट किया है। फिलहाल एसबीआई का शेयर 960 रुपए के आसपास चल रहा है। इस साल अब तक (YTD) इसने 21% से अधिक का रिटर्न दिया है। एचएसबीसी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में बैंक की लोन ग्रोथ अच्छी रह सकती है। एसबीआई का कम लोन-टू-डिपॉज़िट रेशियो (LDR) भी लोन बढ़ाने में मदद करेगा।
ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा भी एचएसबीसी की लिस्ट में है। ब्रोकरेज ने इसके लिए 4000 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है, जो इसकी मौजूदा कीमत 3,631 रुपए से ज्यादा है। कंपनी ने इस दशक यानि 2020 से 2030 तक बिजनेस ग्रोथ में 8 गुना बढ़त का लक्ष्य रखा है। HSBC को उम्मीद है की 2026 में कंपनी की ग्रोथ अपने प्रतियोगियों से बेहतर रह सकती है और इसका असर उसके स्टॉक पर पड़ सकता है।
आईटी कंपनी इंफोसिस के लिए एचएसबीसी ने 1720 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। जबकि शेयर की वर्तमान कीमत 1600 रुपए के आसपास चल रही है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि आने वाले समय में आईटी खर्च बढ़ेगा और इसका फायदा इंफोसिस को मिल सकता है।
अडानी समूह की कंपनी अडानी पॉर्ट्स भी अगले साल शेयर बाजार में अच्छा कर सकती है। HSBC ने इसके लिए 1700 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसके वर्तमान मूल्य 1,515 से ज्यादा है। अडानी पॉर्ट्स सभी मोर्चों पर ग्रोथ प्रदर्शित कर रही है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में मार्जिन में काफी सुधार हुआ है।
एचएसबीसी ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के लिए प्रति शेयर 1040 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। इस शेयर की मौजूदा कीमत करीब 848 रुपए चल रही है। इस साल अब तक यह स्टॉक 43% से ज्यादा चढ़ा है। ब्रोकरेज का मानना है कि इस समय एल्युमिनियम पसंदीदा कमोडिटी बना हुआ है। इसलिए हिंडाल्को वॉल्यूम को बढ़ाने और लागत में कमी की कोशिशों का फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में दिख रहा है।
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, अपोलो हॉस्पिटल्स को लेकार भी बुलिश है। उसने इस स्टॉक के लिए 8510 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है, जो फिलहाल 7,042 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस साल अब तक यह शेयर 4% से अधिक नीचे आया है। ऐसे में एचएसबीसी का अनुमान निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। एचएसबीसी का कहना है कि कंपनी के हॉस्पिटल बिजनेस का आउटलुक मजबूत बने रहने की उम्मीद है। साथ ही अपोलो 24/7 डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के भी अच्छा करने की संभावना है।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस 2250 रखा है, जो फिलहाल 1,935 रुपए पर उपलब्ध है। ICICI लोम्बार्ड ने इस साल अब तक अपने निवेशकों को 7% से अधिक का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भारत के बीमा सेक्टर में एचएसबीसी का पसंदीदा स्टॉक है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन में किए गए इन्वेस्टमेंट के दम पर कंपनी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ेगी। कंपनी रिटेल और हेल्थ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ा सकती है।
कंज्यूमर गुड्स कंपनी मैरिको लिमिटेड के लिए एचएसबीसी ने प्रति शेयर 870 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है, जो उसके मौजूद प्राइस (735 रुपए) से काफी ज्यादा है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का तेज इन-ऑर्गेनिक विस्तार और डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस दूसरी FMCG कंपनियों में सबसे अलग है। कंपनी के फूड्स और डायरेक्ट-टू-कस्टमर (D2C)+पर्सनल केयर में अच्छी ग्रोथ हासिल करने की संभावना है।
कल्याण ज्वेलर्स का शेयर इस समय 480 रुपए के आसपास चल रहा, जबकि एचएसबीसी ने इसके लिए 690 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। इसका मतलब है कि ब्रोकरेज को कल्याण ज्वेलर्स के बड़ी छलांग लगाने का विश्वास है। एचएसबीसी का कहना है कि भारत में ज्वेलरी सेगमेंट का आउटलुक पॉजिटिव है और इसमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। कल्याण इस मौके का फायदा उठाने की बेहतर स्थिति में है।
HSBC ने फीनिक्स मिल्स के लिए 2,110 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है। फिलहाल इस स्टॉक का मूल्य 1,777 रुपए के आसपास है। एचएसबीसी का कहना है कि फीनिक्स मिल्स, सिंगल मॉल ऑपरेटर से बढ़कर भारत का सबसे बड़ा मॉल ऑपरेटर गया है। कंपनी मिक्स्ड-यूज डेवलपर के तौर पर खुद को पेश कर रही है। इससे कंपनी के स्टॉक के अच्छा करने की संभावना बनी रह सकती है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग