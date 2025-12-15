15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Stock Market के ‘धुरंधर’ बन सकते हैं ये स्टॉक्स! अभी से कर लें 2026 में प्रॉफिट कमाने की तैयारी

Top stocks for 2026: जिस तरह बॉलीवुड फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। वैसा ही 'धुरंधर' प्रदर्शन कुछ स्टॉक्स अगले साल कर सकते हैं। ऐसे 10 शेयरों की लिस्ट सामने आई है, जिनके 2026 में अच्छा करने की उम्मीद है।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 15, 2025

Stocks to Buy

अगले साल कुछ शेयरों के अच्छा करने की उम्मीद है। (PC: AI)

Best stocks to buy in 2026: शेयर मार्केट के लिए 2025 उतार-चढ़ाव वाला रहा। ऐसे में हर निवेशक के मन में यही सवाल है कि 2026 बाजार के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन से शेयर 'धुरंधर' साबित होंगे? मार्केट एक्स्पर्ट्स का कहना है कि अगला साल शेयर बाजार के लिए अच्छा रह सकता है। निफ्टी के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। वहीं, ऐसे शेयरों की लिस्ट भी सामने आ गई है, जो 2026 में बड़ी छलांग लगाने की क्षमता रखते हैं।

बेहतर प्रदर्शन के रहेंगे ये आधार

अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी (HSBC) का मानना है कि टैक्स सुधार, महंगाई में नरमी और आसान मौद्रिक नीति के चलते भारतीय शेयर बाजार 2026 में अधिक मजबूत स्थिति में रह सकता है। मार्केट का वैल्यूएशन अब ज्यादा सही है और दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले भारत का प्रीमियम वापस सामान्य स्तर पर पहुंच गया है। ET की रिपोर्ट के अनुसार, HSBC ने 10 ऐसे शेयर भी सुझाए हैं, जिनके अगले साल अच्छा करने की उम्मीद है। इससे पहले, हेलिओस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA के टेक्निकल एनालिस्ट लॉरेंस बालेंको भी 2026 में भारतीय स्टॉक मार्केट के अच्छा करने का अनुमान जता चुके हैं।

State Bank of India

एचएसबीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर बुलिश है। ब्रोकरेज ने इसके लिए 1,110 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस सेट किया है। फिलहाल एसबीआई का शेयर 960 रुपए के आसपास चल रहा है। इस साल अब तक (YTD) इसने 21% से अधिक का रिटर्न दिया है। एचएसबीसी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में बैंक की लोन ग्रोथ अच्छी रह सकती है। एसबीआई का कम लोन-टू-डिपॉज़िट रेशियो (LDR) भी लोन बढ़ाने में मदद करेगा।

Mahindra & Mahindra

ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा भी एचएसबीसी की लिस्ट में है। ब्रोकरेज ने इसके लिए 4000 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है, जो इसकी मौजूदा कीमत 3,631 रुपए से ज्यादा है। कंपनी ने इस दशक यानि 2020 से 2030 तक बिजनेस ग्रोथ में 8 गुना बढ़त का लक्ष्य रखा है। HSBC को उम्मीद है की 2026 में कंपनी की ग्रोथ अपने प्रतियोगियों से बेहतर रह सकती है और इसका असर उसके स्टॉक पर पड़ सकता है।

Infosys

आईटी कंपनी इंफोसिस के लिए एचएसबीसी ने 1720 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। जबकि शेयर की वर्तमान कीमत 1600 रुपए के आसपास चल रही है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि आने वाले समय में आईटी खर्च बढ़ेगा और इसका फायदा इंफोसिस को मिल सकता है।

Adani Ports

अडानी समूह की कंपनी अडानी पॉर्ट्स भी अगले साल शेयर बाजार में अच्छा कर सकती है। HSBC ने इसके लिए 1700 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसके वर्तमान मूल्य 1,515 से ज्यादा है। अडानी पॉर्ट्स सभी मोर्चों पर ग्रोथ प्रदर्शित कर रही है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में मार्जिन में काफी सुधार हुआ है।

Hindalco Industries

एचएसबीसी ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के लिए प्रति शेयर 1040 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। इस शेयर की मौजूदा कीमत करीब 848 रुपए चल रही है। इस साल अब तक यह स्टॉक 43% से ज्यादा चढ़ा है। ब्रोकरेज का मानना है कि इस समय एल्युमिनियम पसंदीदा कमोडिटी बना हुआ है। इसलिए हिंडाल्को वॉल्यूम को बढ़ाने और लागत में कमी की कोशिशों का फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में दिख रहा है।

Apollo Hospitals

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, अपोलो हॉस्पिटल्स को लेकार भी बुलिश है। उसने इस स्टॉक के लिए 8510 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है, जो फिलहाल 7,042 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस साल अब तक यह शेयर 4% से अधिक नीचे आया है। ऐसे में एचएसबीसी का अनुमान निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। एचएसबीसी का कहना है कि कंपनी के हॉस्पिटल बिजनेस का आउटलुक मजबूत बने रहने की उम्मीद है। साथ ही अपोलो 24/7 डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के भी अच्छा करने की संभावना है।

ICICI Lombard

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस 2250 रखा है, जो फिलहाल 1,935 रुपए पर उपलब्ध है। ICICI लोम्बार्ड ने इस साल अब तक अपने निवेशकों को 7% से अधिक का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भारत के बीमा सेक्टर में एचएसबीसी का पसंदीदा स्टॉक है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन में किए गए इन्वेस्टमेंट के दम पर कंपनी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ेगी। कंपनी रिटेल और हेल्थ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ा सकती है।

Marico

कंज्यूमर गुड्स कंपनी मैरिको लिमिटेड के लिए एचएसबीसी ने प्रति शेयर 870 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है, जो उसके मौजूद प्राइस (735 रुपए) से काफी ज्यादा है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का तेज इन-ऑर्गेनिक विस्तार और डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस दूसरी FMCG कंपनियों में सबसे अलग है। कंपनी के फूड्स और डायरेक्ट-टू-कस्टमर (D2C)+पर्सनल केयर में अच्छी ग्रोथ हासिल करने की संभावना है।

Kalyan Jewellers

कल्याण ज्वेलर्स का शेयर इस समय 480 रुपए के आसपास चल रहा, जबकि एचएसबीसी ने इसके लिए 690 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। इसका मतलब है कि ब्रोकरेज को कल्याण ज्वेलर्स के बड़ी छलांग लगाने का विश्वास है। एचएसबीसी का कहना है कि भारत में ज्वेलरी सेगमेंट का आउटलुक पॉजिटिव है और इसमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। कल्याण इस मौके का फायदा उठाने की बेहतर स्थिति में है।

Phoenix Mills

HSBC ने फीनिक्स मिल्स के लिए 2,110 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है। फिलहाल इस स्टॉक का मूल्य 1,777 रुपए के आसपास है। एचएसबीसी का कहना है कि फीनिक्स मिल्स, सिंगल मॉल ऑपरेटर से बढ़कर भारत का सबसे बड़ा मॉल ऑपरेटर गया है। कंपनी मिक्स्ड-यूज डेवलपर के तौर पर खुद को पेश कर रही है। इससे कंपनी के स्टॉक के अच्छा करने की संभावना बनी रह सकती है।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

ये भी पढ़ें

SIP vs PPF vs FD: हर महीने 5 हजार की बचत पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा रिटर्न? समझिए पूरी कैलकुलेशन
कारोबार
Personal Finance tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Dec 2025 11:36 am

Published on:

15 Dec 2025 11:18 am

Hindi News / Business / Stock Market के ‘धुरंधर’ बन सकते हैं ये स्टॉक्स! अभी से कर लें 2026 में प्रॉफिट कमाने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

IndiGo, Air India और SpiceJet की फ्लाइट्स में होगी देरी, एयरलाइंस ने यात्रियों को किया सतर्क, जानिए वजह

Delhi Weather Forecast
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में लगातार जारी है तेजी, चांदी में फिर से जबरदस्त उछाल, जानिए लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today
कारोबार

क्या चांदी होगी क्रैश? सिल्वर को लेकर सामने आया बड़ा अनुमान

Gold Silver Price Today
कारोबार

FIIs ने हर घंटे बेचे 152 करोड़ रुपये के शेयर! फिर भी बाजार क्यों नहीं टूटा?

कारोबार

सस्ती हो गई चांदी, 1 दिन में 9,000 रुपये टूटे भाव! फिर भी दिया 120% रिटर्न

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.