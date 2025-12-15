Silver Price Forecast: क्या खत्म होने वाले हैं चांदी के ‘अच्छे दिन’, फिर आएगी पहले वाली गिरावट?

चांदी में आ रहे इस अप्रत्याशित निखार से कुछ एक्स्पर्ट्स आशंकित हैं। उन्हें लगता है कि सिल्वर 1980 और 2011 वाला इतिहास दोहरा सकती है। जब वह तेजी से ऊपर चढ़ी और उतनी ही तेजी से नीचे आ गई। एफएक्सस्ट्रीट की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ ट्रेडर्स को लगता है कि चांदी में बड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है और इसके दाम बुरी तरह टूट सकते हैं। 1980 और 2011 में चांदी के दाम रिकॉर्ड तेजी से बढ़े थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी प्रति औंस 48 डॉलर के पार पहुंच गई थी, लेकिन जोर के झटके के साथ नीचे आ गई। ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप जूलियस बेयर के हेड नेक्स्ट जेनरेशन रिसर्च कार्स्टन मेन्के ने हाल में कहा था कि चांदी के इतने शानदार प्रदर्शन को जस्टिफाई करना मुश्किल है। हमारा मानना ​​है कि फंडामेंटल्स के बजाए चांदी का यह रुख सट्टेबाजी और ट्रेंड फॉलोअर्स के मोमेंटम को दर्शाता है और यह बात हमारे टेक्निकल असेसमेंट में भी दिखती है।