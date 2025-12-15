15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में लगातार जारी है तेजी, चांदी में फिर से जबरदस्त उछाल, जानिए लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today: डॉलर इंडेक्स में गिरावट और 10 साल की यूएस ट्रेजरी यील्ड गिर जाने से निवेशक सोने-चांदी की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे कीमतों में उछाल आया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 15, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिल रही है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 0.82 फीसदी या 1090 रुपये की बढ़त के साथ 1,34,712 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यूएस डॉलर और बॉन्ड यील्ड में गिरावट के चलते इन दोनों धातुओं में तेजी देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स 0.10 फीसदी गिर गई है। जबकि बेंचमार्क 10 साल की यूएस ट्रेजरी यील्ड गिरकर 4.18 फीसदी पर आ गई है। इससे नॉन-यील्डिंग बुलियन निवेशकों के लिए आकर्षक बन गए हैं।

चांदी की कीमतों में भारी तेजी

चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को चांदी की कीमत में करीब 6000 रुपये की गिरावट दर्ज हुई थी। वहीं, आज सोमवार को चांदी भारी बढ़त के साथ ट्रेड कर रही है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 1.47 फीसदी या 2836 रुपये की बढ़त के साथ 1,95,687 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में आज बढ़त देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.75 फीसदी या 32.50 डॉलर की बढ़त के साथ 4,360.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.67 फीसदी या 28.79 डॉलर की बढ़त के साथ 4,328.42 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव सोमवार सुबह 1.43 फीसदी या 0.89 डॉलर की बढ़त के साथ 62.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.14 फीसदी या 0.70 डॉलर की बढ़त के साथ 62.66 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में खुलवाएं खाता, सिर्फ 5 साल में मिल जाएगा 6 लाख रुपये ब्याज, जानिए कैसे?
कारोबार
National Savings Certificate calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

15 Dec 2025 10:37 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में लगातार जारी है तेजी, चांदी में फिर से जबरदस्त उछाल, जानिए लेटेस्ट प्राइस

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

2026 में 'धुरंधर' साबित हो सकते हैं ये Stocks, क्या आपने कोई खरीदा?

Stocks to Buy
कारोबार

IndiGo, Air India और SpiceJet की फ्लाइट्स में होगी देरी, एयरलाइंस ने यात्रियों को किया सतर्क, जानिए वजह

Delhi Weather Forecast
कारोबार

क्या चांदी होगी क्रैश? सिल्वर को लेकर सामने आया बड़ा अनुमान

Gold Silver Price Today
कारोबार

FIIs ने हर घंटे बेचे 152 करोड़ रुपये के शेयर! फिर भी बाजार क्यों नहीं टूटा?

कारोबार

सस्ती हो गई चांदी, 1 दिन में 9,000 रुपये टूटे भाव! फिर भी दिया 120% रिटर्न

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.