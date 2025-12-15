Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में लगातार जारी है तेजी, चांदी में फिर से जबरदस्त उछाल, जानिए लेटेस्ट प्राइस

सोने-चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिल रही है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 0.82 फीसदी या 1090 रुपये की बढ़त के साथ 1,34,712 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यूएस डॉलर और बॉन्ड यील्ड में गिरावट के चलते इन दोनों धातुओं में तेजी देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स 0.10 फीसदी गिर गई है। जबकि बेंचमार्क 10 साल की यूएस ट्रेजरी यील्ड गिरकर 4.18 फीसदी पर आ गई है। इससे नॉन-यील्डिंग बुलियन निवेशकों के लिए आकर्षक बन गए हैं।
चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को चांदी की कीमत में करीब 6000 रुपये की गिरावट दर्ज हुई थी। वहीं, आज सोमवार को चांदी भारी बढ़त के साथ ट्रेड कर रही है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 1.47 फीसदी या 2836 रुपये की बढ़त के साथ 1,95,687 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतों में आज बढ़त देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.75 फीसदी या 32.50 डॉलर की बढ़त के साथ 4,360.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.67 फीसदी या 28.79 डॉलर की बढ़त के साथ 4,328.42 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव सोमवार सुबह 1.43 फीसदी या 0.89 डॉलर की बढ़त के साथ 62.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.14 फीसदी या 0.70 डॉलर की बढ़त के साथ 62.66 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग