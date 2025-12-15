Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में लगातार जारी है तेजी, चांदी में फिर से जबरदस्त उछाल, जानिए लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 0.82 फीसदी या 1090 रुपये की बढ़त के साथ 1,34,712 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यूएस डॉलर और बॉन्ड यील्ड में गिरावट के चलते इन दोनों धातुओं में तेजी देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स 0.10 फीसदी गिर गई है। जबकि बेंचमार्क 10 साल की यूएस ट्रेजरी यील्ड गिरकर 4.18 फीसदी पर आ गई है। इससे नॉन-यील्डिंग बुलियन निवेशकों के लिए आकर्षक बन गए हैं।