15 दिसंबर 2025,

सोमवार

कारोबार

IndiGo, Air India और SpiceJet की फ्लाइट्स में होगी देरी, एयरलाइंस ने यात्रियों को किया सतर्क, जानिए वजह

Delhi Monsoon News: दिल्ली समेत उत्तर भारत में धुंध बढ़ने से फ्लाइट संचालन प्रभावित हो सकता है। IndiGo, Air India और SpiceJet ने यात्रियों को सतर्क किया है कि फ्लाइट में देरी हो सकती है। साथ ही फ्लाइट स्टेटस नियमित रूप से चेक करने की सलाह दी है।

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 15, 2025

Delhi Weather Forecast

दिल्ली समेत उत्तर भारत में धुंध बढ़ने से फ्लाइट संचालन प्रभावित हो सकता है।

Delhi Flights Update: मौसम को देखते हुए IndiGo, Air India, और SpiceJet ने एक्स पर ट्वीट करते हुए बताया है कि मौसम में परिवर्तन के कारण धुंध पड़ने लगी है। देश की मुख्य एयरलाइंस ने फ्लाइट्स में देरी होने की आशंका जताई है। धुंध के कारण विजिबिलि​टी (visibility) पर गहरा असर पड़ेगा, कम दृश्यता होने से विमान उड़ाने में खतरा हो सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की प्लानिंग मौजूदा सथिति को ध्यान में रखते हुए करें और समय-समय पर अपनी संबंधित एयरलाइन से फ्लाइट्स की लेटेस्ट अपडेट लेते रहें।

IndiGo करेगा यात्रा में सहायता

IndiGo ने यात्रियों को सलाह दी है कि इस साल की सर्दियों की पहली धुंध देखने को मिल रही है। मौसम में बदलाव के कारण कुछ फ्लाइट्स के रवाना होने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। इंडिगो ने भरोसा दिलाते हुए कहा है कि उनकी टीमें यात्रा के दौरान यात्रियों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगी।

Delhi Airport

Dehli Airport के ट्वीट में यात्रियों को सूचना दी गई है कि कोहरे के कारण फ्लाइट संचालन प्रभावित हो सकता है। यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फ्लाइट की लेटेस्ट जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें।

SpiceJet

SpiceJet ने मौसम अपडेट देते हुए कहा कि दिल्ली में खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण सभी आने-जाने वाली फ्लाइटस और उनसे जुड़ी अन्य फ्लाइटस प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध किया कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें।

Published on:

15 Dec 2025 11:02 am

IndiGo, Air India और SpiceJet की फ्लाइट्स में होगी देरी, एयरलाइंस ने यात्रियों को किया सतर्क, जानिए वजह

