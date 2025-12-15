IndiGo, Air India और SpiceJet की फ्लाइट्स में होगी देरी, एयरलाइंस ने यात्रियों को किया सतर्क, जानिए वजह

Delhi Flights Update: मौसम को देखते हुए IndiGo, Air India, और SpiceJet ने एक्स पर ट्वीट करते हुए बताया है कि मौसम में परिवर्तन के कारण धुंध पड़ने लगी है। देश की मुख्य एयरलाइंस ने फ्लाइट्स में देरी होने की आशंका जताई है। धुंध के कारण विजिबिलि​टी (visibility) पर गहरा असर पड़ेगा, कम दृश्यता होने से विमान उड़ाने में खतरा हो सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की प्लानिंग मौजूदा सथिति को ध्यान में रखते हुए करें और समय-समय पर अपनी संबंधित एयरलाइन से फ्लाइट्स की लेटेस्ट अपडेट लेते रहें।