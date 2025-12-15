बदलेगा मौसम: दिल्ली-NCR से लेकर राजस्थान तक छाया घना कोहरा, जानें कब से पड़ेगी कड़कड़ाती ठंड?

फोटो: पत्रिका
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान शीतलहर से राहत मिलेगी। जिसके बाद महीने के आखिर तक कड़कड़ाती ठंड अपना रूप दिखाएगी। मौसम केन्द्र के अनुसार राज्य के उत्तरी भागों में मध्यम कोहरा का असर देखने को मिल रहा है। हनुमानगढ़, धौलपुर, भरतपुर सहित कुछ जिलों में कोहरा छाया रहा।
मौसम केन्द्र के अनुसार रविवार को 18 शहराें में न्यूनतम तापमान पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। मौसम शुष्क रहने से रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी रही। सबसे कम रात का पारा लूणकरणसर में 6.9 डिग्री दर्ज किया गया।
उत्तर भारत में सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान में अब कोहरा पड़ने वाला है। उत्तर भारत में आने वाले दिनों में भी घना कोहरा रहने के आसार हैं। राजस्थान में हनुमानगढ़, भरतपुर और धौलपुर रविवार को कोहरे के आगोश में रहा उधर पंजाब और हरियाणा में ठिठुरन का दौर जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने उत्तर पूर्वी राज्यों में भी घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना में शीतलहर की चेतावनी दी गई है।
लूणकरणसर 6.9
माउंट आबू 7.1
करौली 7.2
नागौर 7.0
अलवर 7.5
फतेहपुर 7.5
अंता बारां 8.6
जालोर 8.7
भीलवाड़ा 9.0
सीकर 9.0
चूरू 9.8
पाली 9.9
डिग्री सेल्सियस में
