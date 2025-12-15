बदलेगा मौसम: दिल्ली-NCR से लेकर राजस्थान तक छाया घना कोहरा, जानें कब से पड़ेगी कड़कड़ाती ठंड?

उत्तर भारत में सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान में अब कोहरा पड़ने वाला है। उत्तर भारत में आने वाले दिनों में भी घना कोहरा रहने के आसार हैं। राजस्थान में हनुमानगढ़, भरतपुर और धौलपुर रविवार को कोहरे के आगोश में रहा उधर पंजाब और हरियाणा में ठिठुरन का दौर जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने उत्तर पूर्वी राज्यों में भी घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना में शीतलहर की चेतावनी दी गई है।