सीकर

Earthquake: राजस्थान में आया भूकंप, देर रात दहशत में आए लोग, खाटूश्यामजी से लेकर इन जगहों पर महसूस हुए झटके

Today Earthquake News: राजस्थान में देर रात भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। सीकर जिले के कई इलाकों में रात करीब 12:04 बजे जमीन में अचानक कंपन महसूस हुआ।

सीकर

image

Akshita Deora

Dec 15, 2025

Earthquake

पत्रिका फाइल फोटो

Earthquake in Sikar: सीकर जिले में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। शहर सहित जिले के कई इलाकों में रात करीब 12 बजकर 4 मिनट पर अचानक भूकंप के झटके महसूस हुए। पलसाना और जीणमाता क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस करते ही लोग सहम गए। डर की वजह से कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

भूकंप के झटके करीब 5 से 7 सेकंड तक महसूस किए गए। खाटूश्यामजी इलाके में भी लोगों ने हल्का कंपन महसूस होने की जानकारी दी। रात का समय होने के कारण अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, लेकिन झटकों के चलते उनकी नींद खुल गई। कुछ लोगों ने बताया कि घरों में रखी वस्तुएं और पंखा हिलने लगा और दरवाजों से भी हल्की आवाज आई।

जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं

भूकंप के झटकों के बाद लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए। भूकंप के झटके हल्के होने के कारण किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

जानें क्यों आते हैं भूकंप ?

भूकंप धरती के अंदर होने वाली हलचलों के कारण आता है। धरती की सतह कई टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी होती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, खिसकती हैं या इनके बीच दबाव बनता है, तो अंदर जमा ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है। इसी कारण जमीन में कंपन होता है, जिसे हम भूकंप के झटकों के रूप में महसूस करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान भूकंप के अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में नहीं आता।

भूकंप के दौरान ये बरतें सावधानी

भूकंप के समय घबराने के बजाय सुरक्षित स्थान पर रहें। मजबूत फर्नीचर के नीचे बैठें, खुले स्थान में जाने का प्रयास करें और बिजली के खंभों या भारी वस्तुओं से दूर रहें।

