Earthquake: राजस्थान में आया भूकंप, देर रात दहशत में आए लोग, खाटूश्यामजी से लेकर इन जगहों पर महसूस हुए झटके

भूकंप धरती के अंदर होने वाली हलचलों के कारण आता है। धरती की सतह कई टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी होती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, खिसकती हैं या इनके बीच दबाव बनता है, तो अंदर जमा ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है। इसी कारण जमीन में कंपन होता है, जिसे हम भूकंप के झटकों के रूप में महसूस करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान भूकंप के अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में नहीं आता।