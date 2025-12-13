Good News: 150 फीट की होगी जयपुर रोड, 19 से बड़े स्तर पर चलेगा अभियान, गरजेंगे बुलडोजर

इधर शहर में नगर परिषद और यातायात विभाग का अतिक्रमण हटाने का अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। इस दौरान बजाज सर्किल से कल्याण सर्किल होते हुए स्टेशन रोड तक अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए। टीम ने फुटपाथ पर रखी बेंच, कुर्सियां, काउंटर, रेहड़ियां और ठेले जब्त किए। साथ ही रेलवे स्टेशन के बाहर अनाधिकृत होटल-ढाबों को हटाकर उनका सामान भी जब्त किया गया। सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के चालान भी काटे गए।