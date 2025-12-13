Good News: 150 फीट की होगी जयपुर रोड, 19 से बड़े स्तर पर चलेगा अभियान, गरजेंगे बुलडोजर

बजाज सर्किल से रेलवे स्टेशन तक हटाया अतिक्रमण। फोटो- पत्रिका
सीकर। नगरीय सुधार न्यास (यूआईटी) ने शिक्षानगरी के निवासियों की राह सुगम करने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत अब जयपुर रोड की चौड़ाई 150 फीट की जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इधर नगर परिषद की ओर से शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही।
वहीं यूआईटी की ओर से जयपुर रोड पर 19 दिसंबर को बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सचिव जगदीश प्रसाद गौड़ ने बताया कि रामू का बास तिराहा से रीको तिराहा तक मार्ग की चौड़ाई 150 फीट की जाएगी। इसके साथ ही मार्ग पर सर्विस लेन, फुटपाथ, डिवाइडर सहित अन्य विकास कार्य किए जाएंगे।
सड़क पर दुकानों, मकानों, रैंप, छज्जों, टीनशेड और थड़ियों सहित कई स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण हैं, जिनके खिलाफ 19 दिसंबर को बुलडोजर से अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए कलक्टर मुकुल शर्मा ने उपखंड अधिकारी को मौका मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार को सहायक मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। कार्रवाई सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद और यूआईटी संयुक्त रूप से करेंगे। सचिव ने कार्रवाई से पहले ही लोगों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की है।
इधर शहर में नगर परिषद और यातायात विभाग का अतिक्रमण हटाने का अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। इस दौरान बजाज सर्किल से कल्याण सर्किल होते हुए स्टेशन रोड तक अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए। टीम ने फुटपाथ पर रखी बेंच, कुर्सियां, काउंटर, रेहड़ियां और ठेले जब्त किए। साथ ही रेलवे स्टेशन के बाहर अनाधिकृत होटल-ढाबों को हटाकर उनका सामान भी जब्त किया गया। सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के चालान भी काटे गए।
इस दौरान टीम को कुछ लोगों के हल्के विरोध का भी सामना करना पड़ा। कार्रवाई के समय अभियान प्रभारी एवं राजस्व अधिकारी प्रमोद सोनी, शहर कोतवाल सुनील जांगिड़, यातायात प्रभारी कृष्ण कुमार धनखड़ सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि नगर परिषद का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
