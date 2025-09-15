राजस्थान के इस स्टेशन पर हर महीने होते हैं 60 से 65 हादसे, ज्यादातर लोगों की मौत, ये है हादसों की वजह

रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, जयपुर मंडल में हर महीने औसतन 60 से 65 हादसे होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा घटनाएं ट्रैक पार करते समय होती हैं। ट्रेन से गिरने की भी हर महीने आठ से दस घटनाएं सामने आती हैं। ज्यादातर हादसे जयपुर, गांधी नगर और दुर्गापुरा स्टेशन पर होते हैं। अधिकारियों के अनुसार इन दुर्घटनाओं में लगभग 50 फीसदी मामलों में यात्रियों की मौत हो जाती है, 30 फीसदी गंभीर रूप से घायल और 20 फीसदी हल्की चोटों से प्रभावित होते हैं।