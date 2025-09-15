Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के इस स्टेशन पर हर महीने होते हैं 60 से 65 हादसे, ज्यादातर लोगों की मौत, ये है हादसों की वजह

Railway News: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अनुसार जयपुर मंडल में रोजाना इस तरह की घटनाएं होती हैं। कभी ट्रेन से गिरने, कभी ट्रैक पार करने, कभी पटरियों पर बैठने और कभी आत्महत्या जैसी घटनाओं में लोग जान गंवा रहे हैं।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 15, 2025

स्कूली बच्चों को समझाते हुए आरपीएफ अ​धिकारी (फोटो: पत्रिका)

Accident On Jaipur Junction: ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी, पटरी पार करने की जिद और अनुशासन तोड़ने की आदत,यही वजह है कि जयपुर मंडल अब हादसों का मानों स्थायी अड्डा बन गया है। हर महीने 60 से 65 लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं और इनमें से ज्यादातर अपनी जान गंवा बैठते हैं। जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद हालात नहीं बदल रहे।

दरअसल ट्रेन यात्रा में लापरवाही और जल्दबाजी यात्रियों की जान पर भारी पड़ रही है। हाल ही जयपुर जंक्शन पर एक डॉक्टर की चलती ट्रेन से उतरते समय गिरकर मौत हो गई। यह कोई पहला मामला नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अनुसार जयपुर मंडल में रोजाना इस तरह की घटनाएं होती हैं। कभी ट्रेन से गिरने, कभी ट्रैक पार करने, कभी पटरियों पर बैठने और कभी आत्महत्या जैसी घटनाओं में लोग जान गंवा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

हृदय विदारक हादसा : ट्रेन की चपेट में आई मां-बेटी, दर्दनाक मौत, स्कूल से लौट रही थी घर
जयपुर
hit by a train

रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, जयपुर मंडल में हर महीने औसतन 60 से 65 हादसे होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा घटनाएं ट्रैक पार करते समय होती हैं। ट्रेन से गिरने की भी हर महीने आठ से दस घटनाएं सामने आती हैं। ज्यादातर हादसे जयपुर, गांधी नगर और दुर्गापुरा स्टेशन पर होते हैं। अधिकारियों के अनुसार इन दुर्घटनाओं में लगभग 50 फीसदी मामलों में यात्रियों की मौत हो जाती है, 30 फीसदी गंभीर रूप से घायल और 20 फीसदी हल्की चोटों से प्रभावित होते हैं।

इसलिए बढ़ रहे हादसे

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ज्यादातर हादसे अचानक ट्रेन रुकने या प्लेटफॉर्म पर देर से पहुंचने के दौरान होते हैं।

यात्री समय बचाने, भीड़ से बचने या ट्रेन छूटने के डर से चलती ट्रेन से चढ़ने-उतरने की कोशिश करते हैं।

कई बार मौके पर मौजूद आरपीएफ स्टाफ जान बचा लेता है, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती।

रेलवे लाइन पार करते समय भी बड़ी संख्या में लोग चपेट में आ रहे हैं।

इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए रेलवे लगातार यात्रियों को जागरूक करने के अभियान चला रहा है। यात्रियों की लापरवाही और जल्दबाजी जब तक नहीं रुकती, तब तक हादसे भी पूरी तरह थमना मुश्किल है। -ओंकार सिंह, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, जयपुर मंडल

सुरक्षा इंतजामों पर सवाल

यात्री संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि रेलवे प्रशासन को जयपुर जंक्शन जैसे बड़े स्टेशनों पर सुरक्षा इंतजाम और सख्त करने चाहिए। खासकर भीड़भाड़ के समय गेट मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाना चाहिए। वहीं, रेलवे प्रशासन का कहना है कि हादसों से बचने में सबसे बड़ा योगदान यात्रियों का अनुशासन ही है।

हर महीने 100 से ज्यादा चेन पुलिंग

इतना ही नहीं, जल्दबाजी में कई लोग चेन पुलिंग भी कर देते हैं। हर महीने औसतन 100 से ज्यादा मामले सामने आते हैं, जिनमें से 50 फीसदी मामले अकेले जयपुर के होते हैं। ऐसा करने वालों में ज्यादातर दैनिक यात्री, विद्यार्थी और महिलाएं शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Kota News: ट्रेन से कटने पर लोको पायलट की मौत, सिर धड़ से हुआ अलग, ID से हुई शिनाख्त
कोटा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2025 02:26 pm

Published on:

15 Sept 2025 02:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के इस स्टेशन पर हर महीने होते हैं 60 से 65 हादसे, ज्यादातर लोगों की मौत, ये है हादसों की वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.