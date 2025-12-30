Water Supply: राजस्थान में जल संकट का होगा स्थायी समाधान, मास्टर प्लान तैयार, 14,600 करोड़ के नए कार्य जल्द शुरू

मुख्यमंत्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल प्रदेश के समग्र विकास का आधार है और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं एवं जल विकास कार्यों की प्रगति पर नजर रखे हुए है, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंच सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जल स्रोतों के विकास, संग्रहण क्षमता बढ़ाने और प्रभावी जल प्रबंधन के लिए सरकार ने कई ठोस निर्णय लिए हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जल संकट को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के सभी चरण निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार पूर्ण जिम्मेदारी के साथ पूरे किए जाएं।