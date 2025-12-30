Water Supply: राजस्थान में जल संकट का होगा स्थायी समाधान, मास्टर प्लान तैयार, 14,600 करोड़ के नए कार्य जल्द शुरू

राजस्थान की प्यास बुझाने की बड़ी तैयारी! रामजल सेतु परियोजना पर मुख्यमंत्री का बड़ा संकेत
Ramjal Setu Link Project: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रदेश को जल क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी लक्ष्य को लेकर सरकार कार्यकाल की शुरुआत से ही जल एवं सिंचाई से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति दे रही है, ताकि आमजन और किसानों को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रामजल सेतु लिंक परियोजना सहित सभी प्रमुख जल परियोजनाओं में तेजी लाई जाए और कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए।
मुख्यमंत्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल प्रदेश के समग्र विकास का आधार है और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं एवं जल विकास कार्यों की प्रगति पर नजर रखे हुए है, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंच सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जल स्रोतों के विकास, संग्रहण क्षमता बढ़ाने और प्रभावी जल प्रबंधन के लिए सरकार ने कई ठोस निर्णय लिए हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जल संकट को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के सभी चरण निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार पूर्ण जिम्मेदारी के साथ पूरे किए जाएं।
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे तीन प्रगतिरत कार्यों में से रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज के काफर डेम एवं ड्रेनेज चैनल का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं नवनेरा बैराज से बीसलपुर और ईसरदा बांध तक पानी पहुंचाने के लिए चंबल नदी पर एक्वाडक्ट तथा मेज से गलवा, गलवा से ईसरदा-बीसलपुर फीडर के कार्य तेजी से प्रगति पर हैं।
इसके अतिरिक्त रामजल सेतु परियोजना के अंतर्गत लगभग 14,600 करोड़ रुपये की लागत के पांच नए कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे, जिनमें बीसलपुर से मोर सागर, ईसरदा से बंध बारैठा, ईसरदा से रामगढ़, खुरा चैनपुरा से जयसमंद तथा ब्राह्मणी बैराज शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अन्य जल परियोजनाओं पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सरकार का संकल्प है कि राजस्थान का हर नागरिक और किसान पर्याप्त जल सुविधा से लाभान्वित हो।
