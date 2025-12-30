Murder: जयपुर में युवती को जहर देकर मार डाला, बलात्कार केस वापस लेने का बना रहा था दबाव

परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी पहले भी युवती के साथ बलात्कार कर चुका था। आरोप है कि उसने इस दौरान अश्लील वीडियो बना लिए और लंबे समय तक उन्हें वायरल करने की धमकी देकर युवती का शोषण करता रहा। इस ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवती ने झुंझुनूं में आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था।