Ramgarh Dam Foundation Day : जन्मदिन मुबारक, ‘रामजल’ से बुझेगी रामगढ़ बांध की प्यास, फरवरी से बिछेगी पाइप लाइन

पांच जून को राजस्थान पत्रिका के अमृतं जलम् और वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत श्रमदान शुरू हुआ। पहले दिन जनसभा हुई। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पहले दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी ने श्रमदान किया था। इसके बाद लगातार 64 दिन तक श्रमदान किया गया। इसमें शहर के व्यापारिक, सामाजिक संगठनों से लेकर जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मानसून आने से पहले हजारों ट्रक मिट्टी निकाली गई। भराव क्षेत्र से विलायती बबूल हटाए गए। जिन स्थानों से खुदा कर मिट्टी को हटाया गया था, वहां आज भी बरसात का पानी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि बांध को फिर से जीवित किया जा सकता है।