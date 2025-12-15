15 दिसंबर 2025,

सोमवार

जयपुर

राजस्थान के 18 हजार बेरोजगारों के लिए खुशखबर… दिसंबर में मिलेंगे बधाई पत्र, नियुक्ति भी जल्द

दिसंबर माह के अंत तक प्रस्तावित रोजगार मेले के आयोजन में प्रदेश के 18 हजार बेरोजगारों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति से पहले बधाई पत्र मिलने वाले हैं। इसके लिए कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 15, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

Job fair 2025: राजस्थान में भाजपा सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं दिसंबर माह के अंत तक प्रस्तावित रोजगार मेले के आयोजन में प्रदेश के 18 हजार बेरोजगारों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति से पहले बधाई पत्र मिलने वाले हैं। इसके लिए कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग को नोडल विभाग बनाया गया और हालांकि अभी मेले की तिथि घोषित नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि इसी माह रोजगार मेले के आयोजन की तैयारियां शुरू होने वाली हैं।

18 हजार से अधिक को मिलेंगे बधाई पत्र

रोजगार मेले में सबसे ज्यादा चिकित्सा विभाग के रिक्त पदों पर चयनितो को बधाई पत्र दिए जाएंगे। अकेले चिकित्सा विभाग में ही करीब 8 हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होने की संभावना है। पटवारी के 3200 पद, जेटीए व लेखा सहायक के 2600 पद, लाइब्रेरियन के 600 पद, पशुधन निरीक्षक के 2590 पदों पर चयनितों को बधाई पत्र जारी होंगे।

पहले से चल रही भर्तियों में रिक्त पदों को भी भरने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। फार्मासिस्ट भर्ती के रिक्त 18 पद, पशु परिचर भर्ती के 281 पद, शिक्षक भर्ती लेवल वन और टू के 338 पद, वरिष्ठ अ​ध्यापक भर्ती के रिक्त 167 पदों समेत एक हजार अन्य ​भर्तियों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। राजस्थान बेरोजगार यूनियन का कहना है कि बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर बेरोजगारों को नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ होने से युवाओं में खुशी का माहौल है।

चयनित एफएसओ को भी इंतजार

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 296 ​पदों पर भर्ती होना शेष है लेकिन इन रिक्त पदों को रोजगार मेले में शामिल नहीं किया गया है। दोनों एफएसओ भर्तियों का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है और सफल अभ्यर्थियों को बीते लंबे समय से नियुक्ति मिलने का इंतजार है। पूर्व में भर्ती का मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा लेकिन अब कोर्ट से भी क्लीयरेंस मिल चुका है लेकिन राज्य सरकार ने दोनों एफएसओ भर्तियों को लेकर नियुक्ति कब तक दी जाएगी इसके बारे में कोई स्पष्ट आदेश अब तक जारी नहीं किया है।

कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के चयनित अटके

कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के डेढ़ हजार से ज्यादा चयनितों को पूर्व में आयोजित रोजगार मेले में बधाई पत्र बांटे गए। जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों में जल्द ही नियुक्ति मिलने की उम्मीद बंधी। लेकिन अ​भी तक चयनितों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सकी है।

Updated on:

15 Dec 2025 02:24 pm

Published on:

15 Dec 2025 02:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के 18 हजार बेरोजगारों के लिए खुशखबर… दिसंबर में मिलेंगे बधाई पत्र, नियुक्ति भी जल्द

