राजस्थान के 18 हजार बेरोजगारों के लिए खुशखबर… दिसंबर में मिलेंगे बधाई पत्र, नियुक्ति भी जल्द

Job fair 2025: राजस्थान में भाजपा सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं दिसंबर माह के अंत तक प्रस्तावित रोजगार मेले के आयोजन में प्रदेश के 18 हजार बेरोजगारों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति से पहले बधाई पत्र मिलने वाले हैं। इसके लिए कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग को नोडल विभाग बनाया गया और हालांकि अभी मेले की तिथि घोषित नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि इसी माह रोजगार मेले के आयोजन की तैयारियां शुरू होने वाली हैं।