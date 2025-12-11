पहले दर्द फिर मरहम… IndiGo इन लोगों को देगा 10 हजार रुपये का ट्रैवल वाउचर, जानिए क्या की घोषणा

इंडिगो का यह कदम तब आया है जब उसकी सर्विसेज में अव्यवस्था का दौर लगातार दसवें दिन तक पहुंच गया है. 11 दिसंबर (गुरुवार) को ही कंपनी को 10 एयरपोर्ट पर आने-जाने वाली 220 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं हैं. एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि वह गुरुवार को करीब 1,950 उड़ानों को ऑपरेट करने की उम्मीद कर रही है. इंडिगो आमतौर पर अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर रोजाना 2,300 से ज्यादा फ्लाइट्स चलाती है, लेकिन मौजूदा विंटर शेड्यूल के तहत सरकार ने इसकी क्षमता में 10% की कटौती की है. यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि कंपनी अपनी सेवाओं को स्थिर कर सके और कैंसिलेशन कम हों, जो 5 दिसंबर को 1,600 फ्लाइट्स तक पहुंच गए थे.