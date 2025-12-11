November AMFI Data: 3 महीने बाद MF में फिर इक्विटी का बोलबाला! इस फंड में जमकर आया पैसा; लेकिन गोल्ड ETF से मोह भंग

Large-Cap Funds: नवंबर 2025 में लार्ज कैप फंड्स में 1,639.80 करोड़ रुपये निवेश आया, अक्टूबर में ये 972 करोड़ रुपये था.

Mid-Cap Funds: नवंबर 2025 में मिडकैप फंड्स में 4,486.91 करोड़ रुपये आए, अक्टूबर में ये 3,807.11 करोड़ रुपये था

Small-Cap Funds: नवंबर 2025 में स्मॉलकैप फंड्स में 4,406 करोड़ रुपये आए, अक्टूबर में 3,476 करोड़ रुपये आए थे

Flexi-Cap Funds: नवंबर 2025 में 8,135.01 करोड़ रुपये आए, अक्टूबर में 8,928.71 करोड़ रुपये आए थे

Sectoral/Thematic: नवंबर 2025 में 1,864.99 करोड़ रुपये का निवेश आया, जो कि पिछली बार 1,366.16 करोड़ रुपये था

ELSS: नवंबर 2025 में 570 करोड़ रुपये का आउटफ्लो रहा, जबकि अक्टूबर में आउटफ्लो 665.66 करोड़ रुपये का था