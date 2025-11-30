एलन मस्क की xAI में 36 घंटे की नॉन-स्टॉप शिफ्ट! सोशल मीडिया बंटा, भारतीय मूल के xAI लीडर ने किया बचाव

वायरल हुई इस चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारतीय मूल के आयुष जायसवाल जो कि xAI में Grok टीम के लिए काम करते हैं, उन्होंने मज़ाकिया लहजे में इतनी लंबे वर्किंग आवर का समर्थन किया। जायसवाल ने लिखा, "वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है और वास्तव में हम इसका सुझाव अपने सभी कंपटीटर्स को देते हैं," वो आलोचकों को निशाना बनाते हुए आगे लिखते हैं, "इस पोस्ट से नाराज़ होने की जरूरत नहीं है, आप असहमति रखने और हमें काम करने देने के लिए आज़ाद हैं।"