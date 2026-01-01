Stock Market Holiday: क्या आज बंद है शेयर बाजार, इस साल मार्केट की चाल का क्या है अनुमान?

इस महीने स्टॉक मार्केट साप्ताहिक अवकाश के अलावा केवल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर बंद रहेगा। NSE और BSE के कैलेंडर के अनुसार, 2026 में बाजार में कुल 15 छुट्टियां रहेंगी। कुछ छुट्टियां वीकेंड पड़ रही हैं, ऐसे में उनके लिए किसी अतिरिक्त अवकाश की जरूरत नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को है। इसी तरह, ईद 21 मार्च शनिवार को पड़ेगी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त शनिवार को रहेगा और शनिवार को बाजार में कोई ट्रेडिंग नहीं होती। इस साल लक्ष्मी पूजन 8 नवंबर रविवार को है। मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार एक घंटे के लिए खुलेगा।