कारोबार

Stock Market Holiday: क्या आज बंद है शेयर बाजार, इस साल मार्केट की चाल का क्या है अनुमान?

NSE BSE Trading Today: शेयर बाजार में आज सामान्य दिनों की तरह ट्रेडिंग होगी। इस साल मार्केट के अच्छा करने की उम्मीद है। 2025 बाजार के लिए उतार-चढ़ाव वाला रहा था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 01, 2026

Stock Market News: आज नए साल का पहला दिन है। क्या आज आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा या नए साल के जश्न में स्टॉक मार्केट बंद रहेगा? यदि आपके मन में भी यही सवाल उमड़ रहा है, तो इसका जवाब है कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी। 1 जनवरी, 2026 को भले ही दुनिया के कुछ बाजारों में छुट्टी हो, लेकिन भारतीय मार्केट सामान्य दिनों की तरह खुला रहेगा।

हाई रहेगा आज जोश?

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर आज सामान्य दिनों की तरह ट्रेडिंग होगी। आमतौर पर नए साल के मौके पर मार्केट का जोश भी हाई रहता है। ऐसे में निवेशकों को आज लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। हालांकि सटीक तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। भारत ने चीन से सस्ते स्टील के आयात पर टैरिफ लगाया है, ऐसे में स्टील कंपनियों के स्टॉक आज फोकस में रह सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से घरेलू कंपनियों को फायदा हो सकता है।

इस साल अच्छे की है उम्मीद

शेयर बाजार के लिए पिछला साल उतार-चढ़ाव वाला रहा है। इस साल बाजार के अच्छे करने की उम्मीद है। कई एक्स्पर्ट्स का अनुमान है कि 2026 में निफ्टी की चाल तेज रह सकती है। टैरिफ जैसे मुद्दों की वजह से पिछले साल बाजार प्रभावित नजर आया। विदेशी निवेशक अधिकांश समय बिकवाली करते रहे। 2025 के आखिरी कारोबारी दिन भी विदेशी निवेशकों के बिकवाली की खबर आई। उम्मीद है कि 2026 में विदेशी निवेशक वापस भारतीय बाजार में पैसा लगाएंगे।

2026 में कितनी छुट्टियां?

इस महीने स्टॉक मार्केट साप्ताहिक अवकाश के अलावा केवल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर बंद रहेगा। NSE और BSE के कैलेंडर के अनुसार, 2026 में बाजार में कुल 15 छुट्टियां रहेंगी। कुछ छुट्टियां वीकेंड पड़ रही हैं, ऐसे में उनके लिए किसी अतिरिक्त अवकाश की जरूरत नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को है। इसी तरह, ईद 21 मार्च शनिवार को पड़ेगी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त शनिवार को रहेगा और शनिवार को बाजार में कोई ट्रेडिंग नहीं होती। इस साल लक्ष्मी पूजन 8 नवंबर रविवार को है। मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार एक घंटे के लिए खुलेगा।

इन मौकों पर नहीं होगा कामकाज

तारीखदिनअवसर
26 जनवरी, 2026सोमवार गणतंत्र दिवस
3 मार्च, 2026 मंगलवार होली
26 मार्च, 2026 गुरुवार श्री राम नवमी
31 मार्च, 2026 मंगलवार श्री महावीर जयंती
3 अप्रैल, 2026 शुक्रवार गुड फ्राइडे
14 अप्रैल, 2026 मंगलवार डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जयंती
1 मई, 2026 शुक्रवार महाराष्ट्र दिवस
28 मई, 2026 गुरुवार बकरी ईद
26 जून, 2026 शुक्रवार मुहर्रम
14 सितंबर, 2026 सोमवार गणेश चतुर्थी
2 अक्टूबर, 2026 शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती
20 अक्टूबर, 2026 मंगलवारदशहरा
10 नवंबर, 2026 मंगलवार दिवाली-बलिप्रतिपदा
24 नवंबर, 2026 मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव
25 दिसंबर, 2026 शुक्रवार क्रिसमस
NSE

Updated on:

01 Jan 2026 09:05 am

Published on:

01 Jan 2026 08:30 am

Hindi News / Business / Stock Market Holiday: क्या आज बंद है शेयर बाजार, इस साल मार्केट की चाल का क्या है अनुमान?

