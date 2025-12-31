चीन की कमाई पर भारत की चोट, Steel Import पर लगाया Tariff, फोकस में रहेंगे ये Stocks!

चीन से स्टील के आयात पर टैरिफ से भारतीय कंपनियों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। स्टील सेक्टर की टाटा स्‍टील, जिंदल स्टील, और जेएसडब्‍ल्‍यू स्‍टील जैसी दिग्गज कंपनियों के कारोबार में तेजी आ सकती है। ऐसे में स्टॉक मार्केट में इनके प्रदर्शन के भी बेहतर होने की उम्मीद बंधी रहेगी। टाटा स्टील (Tata Steel) का शेयर इस समय 178 रुपए के पार चल रहा है। जिंदल स्टील (Jindal Steel) 1049 रुपए के भाव पर मौजूद है और जेएसडब्‍ल्‍यू स्‍टील (JSW Steel) का वर्तमान भाव 1,163 रुपए से अधिक है। इनके अलावा, मार्केट में लिस्टेड दूसरी स्टील कंपनियों के शेयर भाव पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। ऐसे में सरकार का यह फैसला भारतीय स्टील कंपनियों के साथ-साथ उनके निवेशकों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है।