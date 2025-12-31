चीन की कमाई पर भारत की चोट, Steel Import पर लगाया Tariff, फोकस में रहेंगे ये Stocks!

भारत सरकार के कदम से चीन को बड़ा नुकसान हो सकता है। (PC: AI)
India slaps duty on Chinese steel: चीन अपना सस्ता माल भारत में डंप करके मोटा मुनाफा कमाता रहा है। अब चीन की इस कमाई पर भारत सरकार ने बड़ी चोट की है। सरकार ने चीन से स्टील आयात पर तीन सालों के लिए टैरिफ लगा दिया है। माना जा रहा है कि इससे जहां चीन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं, घरेलू स्टील कंपनियों को फायदा पहुंचेगा।
सरकार ने चीन से आने वाले कुछ स्टील उत्पादों पर अगले तीन सालों के लिए 11-12% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। पहले साल टैरिफ 12% रहेगा, दूसरे साल यह घटकर 11.5 प्रतिशत और तीसरे साल 11% हो जाएगा। सरकार का कहना है कि हाल के समय में स्टील आयात में तेजी आई है, जिससे स्थानीय स्टील निर्माताओं पर दबाव बढ़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए चीन से आने वाले स्टील उत्पादों पर तीन साल के लिए टैरिफ लगाया जा रहा है। केंद्र का मानना है कि विदेशों से आने वाले सस्ते सामान की घटिया क्वालिटी से भारत को परेशानी हो रही है। साथ ही घरेलू कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
चीन शुरुआत से ही अपना सस्ता सामान भारतीय बाजार में भेजता रहा है। सस्ते के चक्कर में चीनी माल की डिमांड काफी रहती है। लेकिन इसका खामियाजा स्थानीय कारोबारियों को उठाना पड़ता है। स्टील के मामले भी यही हो रहा है। इसलिए सरकार ने तीन सालों के लिए चीनी आयात पर ड्यूटी लगाई है। सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, चीन के अलावा, नेपाल और वियतनाम से होने वाली सप्लाई पर ड्यूटी लगेगी। मालूम हो कि अप्रैल 2025 में सरकार ने विदेशों से होने वाले सभी आयात पर 200 दिनों के लिए 12% टैरिफ लगाया था, जिसकी अवधि नवंबर में समाप्त हो गई है।
भारत सरकार का यह कदम चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़े बताते हैं कि चीन बड़े पैमाने पर अपने स्टील उत्पाद भारत में खपाता है। 2024 में भारत का चीन से आयरन और स्टील इम्पोर्ट करीब 127 अरब डॉलर के आसपास था। इसमें सबसे ज्यादा फ्लैट-रोल स्टेनलेस स्टील उत्पाद शामिल रहे।
चीन से स्टील के आयात पर टैरिफ से भारतीय कंपनियों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। स्टील सेक्टर की टाटा स्टील, जिंदल स्टील, और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी दिग्गज कंपनियों के कारोबार में तेजी आ सकती है। ऐसे में स्टॉक मार्केट में इनके प्रदर्शन के भी बेहतर होने की उम्मीद बंधी रहेगी। टाटा स्टील (Tata Steel) का शेयर इस समय 178 रुपए के पार चल रहा है। जिंदल स्टील (Jindal Steel) 1049 रुपए के भाव पर मौजूद है और जेएसडब्ल्यू स्टील (JSW Steel) का वर्तमान भाव 1,163 रुपए से अधिक है। इनके अलावा, मार्केट में लिस्टेड दूसरी स्टील कंपनियों के शेयर भाव पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। ऐसे में सरकार का यह फैसला भारतीय स्टील कंपनियों के साथ-साथ उनके निवेशकों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग