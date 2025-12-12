Gold Silver Price: चांदी ऐतिहासिक ऊंचाई पर, सोना भी चढ़ा, दोनों में से कहां निवेश है समझदारी?

सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी आ रही है। (PC: AI)
Gold Silver Price: सोने और चांदी की कीमतों में इस साल गजब की तेजी देखने को मिली है। अगले साल भी दोनों के शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कटौती के बाद गोल्ड-सिल्वर के ऊपर की तरफ भागने की रफ्तार तेज हो सकती है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे फैक्टर मौजूद हैं जो सोने-चांदी में मजबूती की तरफ इशारा करते हैं।
सोने और चांदी के दाम आज (12 दिसंबर) भी उछले हैं। चांदी एक नई ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। गुडरिटर्न्स के अनुसार, 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 1,32,660 रुपए चल रहा है। पिछले सत्र के मुकाबले इसमें 1910 रुपए की वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं, चांदी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक किलोग्राम चांदी के भाव 2 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर गए हैं। सिल्वर की नई कीमत 2,04,000 प्रति किलो हो गई है। पिछली ट्रेडिंग की तुलना में इसमें सीधे 3 हजार रुपए का इजाफा हुआ है। इससे पता चलता है कि चांदी एक बार में बड़ी छलांग लगाने में सक्षम है।
अब सवाल यह उठता है कि सोने और चांदी में से किस पर दांव लगाना सही है? गोल्ड आमतौर पर निवेश के उद्देश्य से खरीदा जाता है। जबकि चांदी का इस्तेमाल व्यापक तौर पर होता है। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ रही है। खासकर, सोलर पैनल, इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और फार्मा इंडस्ट्री में चांदी की मांग में उछाल आया है। अमेरिका ने चांदी को अपनी 2025 क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में शामिल किया है। इससे क्लीन एनर्जी टेक्नॉलजी में चांदी की रणनीतिक वैल्यू बढ़ गई है, जो गोल्ड की तुलना में इसके पक्ष को मजबूत बनाते हैं।
चांदी की तमाम खूबियों के बावजूद ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप जूलियस बेयर के हेड नेक्स्ट जेनरेशन रिसर्च, कार्स्टन मेन्के को गोल्ड पर ज्यादा विश्वास है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, कार्स्टन मेन्के का कहना है कि चांदी के इतने शानदार प्रदर्शन को जस्टिफाई करना मुश्किल है। हमारा मानना है कि फंडामेंटल्स के बजाए चांदी का यह रुख सट्टेबाजी और ट्रेंड फॉलोअर्स के मोमेंटम को दर्शाता है और यह बात हमारे टेक्निकल असेसमेंट में भी दिखती है। उन्होंने आगे कहा कि तेजी से बढ़ती कीमतों के मद्देनजर चांदी पर हम न्यूट्रल बने हुए हैं। हम सोने पर अपना कंस्ट्रक्टिव नजरिया दोहराते हैं, जिसे निवेश डिमांड और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी में लगातार सपोर्ट मिला है।
वहीं, VT मार्केट्स के ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑपरेशंस लीड, रॉस मैक्सवेल का कहना है कि निवेशक सेफ-हेवन एसेट्स की ओर देखते हैं, जिससे कीमती धातुओं की डिमांड मजबूत होती है। चांदी को भी इस डायनामिक से लाभ होता है। इसके अलावा, चांदी का इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र भी उसमें तेजी के लिए मददगार है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक और अमेरिकी कारोबारी रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) चांदी में निवेश की सलाह देते हैं। उन्होंने कुछ वक्त पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों को चांदी में निवेश की सलाह दी थी। कियोसाकी ने कहा था कि सबकुछ छोड़कर चांदी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि बढ़ते इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के चलते इसकी डिमांड बनी रहेगी और कीमतें चढ़ती रहेंगी।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग