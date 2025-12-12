Gold Silver Price: चांदी ऐतिहासिक ऊंचाई पर, सोना भी चढ़ा, दोनों में से कहां निवेश है समझदारी?

चांदी की तमाम खूबियों के बावजूद ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप जूलियस बेयर के हेड नेक्स्ट जेनरेशन रिसर्च, कार्स्टन मेन्के को गोल्ड पर ज्यादा विश्वास है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, कार्स्टन मेन्के का कहना है कि चांदी के इतने शानदार प्रदर्शन को जस्टिफाई करना मुश्किल है। हमारा मानना ​​है कि फंडामेंटल्स के बजाए चांदी का यह रुख सट्टेबाजी और ट्रेंड फॉलोअर्स के मोमेंटम को दर्शाता है और यह बात हमारे टेक्निकल असेसमेंट में भी दिखती है। उन्होंने आगे कहा कि तेजी से बढ़ती कीमतों के मद्देनजर चांदी पर हम न्यूट्रल बने हुए हैं। हम सोने पर अपना कंस्ट्रक्टिव नजरिया दोहराते हैं, जिसे निवेश डिमांड और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी में लगातार सपोर्ट मिला है।