Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में जारी है तेजी, उधर गिर गए चांदी के भाव, जानिए लेटेस्ट प्राइस

सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है।
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा कारोबार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार सुबह सोने का भाव 0.23 फीसदी या 301 रुपये की बढ़त के साथ 1,32,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा 0.25 फीसदी रेट कट करने और अगले साल एक और रेट कट के संकेत देने से गुरुवार को सोने-चांदी में भारी तेजी देखने को मिली थी।
फेड के फैसले के बाद डॉलर इंडेक्स 2 महीने के निचले स्तर पर आ गई। इससे सोने-चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिला। डॉलर इंडेक्स गिरकर 98.30 पर आ गई है। इससे सोना दूसरी करेंसीज के लिए सस्ता हो गया है। इससे सोने की डिमांड बढ़ी, जिससे भाव ऊपर गए।
सोने से इतर चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। चांदी का घरेलू वायदा भाव शुरुआती कारोबार में लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी 0.24 फीसदी या 484 रुपये की गिरावट के साथ 1,98,458 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।
सोने की वैश्विक कीमतों में आज शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.07 फीसदी या 3.10 डॉलर की गिरावट के साथ 4,309.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.04 फीसदी या 1.86 डॉलर की गिरावट के साथ 4,278.32 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
चांदी की वैश्विक कीमतों में मिला-जुला ट्रेंड देखने को मिला है। कॉमेक्स पर चांदी की वैश्विक कीमत 1.67 फीसदी या 0.40 डॉलर की गिरावट के साथ 64.19 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.21 फीसदी या 0.13 डॉलर की बढ़त के साथ 63.69 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।
