12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में जारी है तेजी, उधर गिर गए चांदी के भाव, जानिए लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today: फेड रेट कट के बाद डॉलर इंडेक्स गिरकर 98.30 पर आ गई है। इससे गोल्ड दूसरी करेंसीज के लिए सस्ता हो गया है। इससे मांग बढ़ी और सोने की कीमतों में तेजी आई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 12, 2025

Gold Silver Price Today

सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा कारोबार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार सुबह सोने का भाव 0.23 फीसदी या 301 रुपये की बढ़त के साथ 1,32,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा 0.25 फीसदी रेट कट करने और अगले साल एक और रेट कट के संकेत देने से गुरुवार को सोने-चांदी में भारी तेजी देखने को मिली थी।

फेड के फैसले के बाद डॉलर इंडेक्स 2 महीने के निचले स्तर पर आ गई। इससे सोने-चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिला। डॉलर इंडेक्स गिरकर 98.30 पर आ गई है। इससे सोना दूसरी करेंसीज के लिए सस्ता हो गया है। इससे सोने की डिमांड बढ़ी, जिससे भाव ऊपर गए।

चांदी की कीमतों में गिरावट

सोने से इतर चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। चांदी का घरेलू वायदा भाव शुरुआती कारोबार में लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी 0.24 फीसदी या 484 रुपये की गिरावट के साथ 1,98,458 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में आज शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.07 फीसदी या 3.10 डॉलर की गिरावट के साथ 4,309.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.04 फीसदी या 1.86 डॉलर की गिरावट के साथ 4,278.32 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में मिला-जुला ट्रेंड देखने को मिला है। कॉमेक्स पर चांदी की वैश्विक कीमत 1.67 फीसदी या 0.40 डॉलर की गिरावट के साथ 64.19 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.21 फीसदी या 0.13 डॉलर की बढ़त के साथ 63.69 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

ये भी पढ़ें

सिर्फ Aadhaar Card से सरकार दे रही 90,000 रुपये का लोन, नहीं चाहिए कोई गारंटर
कारोबार
PM Svanidhi Yojana application Process

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

12 Dec 2025 12:46 pm

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में जारी है तेजी, उधर गिर गए चांदी के भाव, जानिए लेटेस्ट प्राइस

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

क्या 800 से ऊपर है आपका Credit Score? लोन और क्रेडिट कार्ड में मिलेंगे आपको ये जबरदस्त फायदे

Credit Score
कारोबार

Ashneer Grover का 'बेहूदा' मजाक: स्मृति मंधाना पर निशाना, खान परिवार पर तंज

Ashneer Viral Video
कारोबार

Romeo Lane के मालिक गौरव लूथरा कभी करते थे नौकरी, पिता थे बीकर सप्लायर

Luthra Brothers Deportation
Patrika Special News

Rajinikanth Net Worth: थलाइवा के पास कितनी दौलत, कहां-कहां लगाया है पैसा?

Rajinikanth Net Worth
कारोबार

पहले दर्द फिर मरहम… IndiGo इन लोगों को देगा 10 हजार रुपये का ट्रैवल वाउचर, जानिए क्या की घोषणा

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.