Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में जारी है तेजी, उधर गिर गए चांदी के भाव, जानिए लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा कारोबार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार सुबह सोने का भाव 0.23 फीसदी या 301 रुपये की बढ़त के साथ 1,32,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा 0.25 फीसदी रेट कट करने और अगले साल एक और रेट कट के संकेत देने से गुरुवार को सोने-चांदी में भारी तेजी देखने को मिली थी।