Gold Silver: सोने से ज्यादा तेज क्यों भाग रही चांदी? जान लें गोल्ड-सिल्वर में ’68’ का कनेक्शन

Gold Silver: सोने और चांदी ने इस साल जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। इस साल अब तक घरेलू हाजिर बाजार में सोने की कीमतें करीब 70% बढ़ गई हैं। जबकि चांदी की घरेलू हाजिर कीमत में इस साल अब तक 115% का उछाल आ चुका है। वायदा बाजार की बात करें, तो शुक्रवार को MCX पर चांदी का भाव 2,00,362 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं, सोने का वायदा भाव 1,34,249 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया।