12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Gold Silver: सोने से ज्यादा तेज क्यों भाग रही चांदी? जान लें गोल्ड-सिल्वर में ’68’ का कनेक्शन

Gold Today Price: जो फैक्टर्स सोने में तेजी ला रहे हैं, वे ही चांदी में भी तेजी ला रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर औद्योगिक मांग का है। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड काफी ज्यादा है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 12, 2025

Gold Today Price

सोने-चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं। (PC: AI)

Gold Silver: सोने और चांदी ने इस साल जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। इस साल अब तक घरेलू हाजिर बाजार में सोने की कीमतें करीब 70% बढ़ गई हैं। जबकि चांदी की घरेलू हाजिर कीमत में इस साल अब तक 115% का उछाल आ चुका है। वायदा बाजार की बात करें, तो शुक्रवार को MCX पर चांदी का भाव 2,00,362 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं, सोने का वायदा भाव 1,34,249 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया।

इन फैक्टर्स के कारण आई तेजी

इस साल सोने-चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे कई कारण रहे। इनमें से प्रमुख हैं- भू-राजनीतिक जोखिम, अमेरिकी टैरिफ के कारण व्यापक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं, अमेरिकी फेड रेट में कटौती, केंद्रीय बैंकों की खरीद और गोल्ड-सिल्वर ETFs में मजबूत इनफ्लो।

कमोडिटीमार्केटइस साल अब तक रिटर्न
सोना (Gold)घरेलू हाजिर70% ↑
चांदी (Silver)घरेलू हाजिर115% ↑

68 पर है गोल्ड-सिल्वर रेश्यो

इस समय गोल्ड-सिल्वर रेश्यो 68 पर है। सोने-चांदी का अनुपात यह बताता है कि एक यूनिट सोना खरीदने के लिए चांदी की कितनी यूनिट्स की आवश्यकता होती है। वर्तमान में एक ग्राम सोना खरीदने के लिए 68 ग्राम चांदी की आवश्यकता है।

कमोडिटीमार्केटताजा कीमतयूनिट
चांदी (Silver)वायदा (MCX)₹2,00,362प्रति किलोग्राम
सोना (Gold)वायदा (MCX)₹1,34,249प्रति 10 ग्राम

क्या बताता है गोल्ड सिल्वर रेश्यो

सोने-चांदी का अनुपात यह समझने का एक तरीका है कि सोने की तुलना में चांदी कितनी महंगी या सस्ती है। यह अनुपात दोनों धातुओं के पोटेंशियल प्राइस ट्रेंड्स के भी संकेत देता है। आमतौर पर, एक उच्च अनुपात का मतलब है कि सोना बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जो सोने की सेफ हैवन डिमांड को दर्शाता है। दूसरी ओर, सोने-चांदी का कम अनुपात यह बताता है कि चांदी की मांग बढ़ रही है और कीमतें ऊपर जा सकती हैं।

सोने-चांदी का अनुपात क्या दे रहा संकेत?

सोने-चांदी का वर्तमान अनुपात यह दर्शाता है कि चांदी अभी भी सोने के मुकाबले सस्ती है, लेकिन यह पीली धातु के बराबर आने की कोशिश कर सकती है। कम अनुपात बता रहा है कि चांदी की मांग बढ़ी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, ऐतिहासिक रूप से यह अनुपात 90 के आसपास रहता है। चांदी इस समय मजबूत औद्योगिक मांग, बढ़ती निवेश मांग, कमजोर डॉलर, फेड रेट में गिरावट और टाइट सप्लाई कंडीशंस के कारण तेजी से भाग रही है।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में जारी है तेजी, उधर गिर गए चांदी के भाव, जानिए लेटेस्ट प्राइस
कारोबार
Gold Silver Price Today

संबंधित खबरें

India's longest sandwich

MP में बनेगा भारत का सबसे ‘लंबा सैंडविच’, सिर्फ 10 मिनट में होगा तैयार

Rajinikanth Birthday Specail

Exclusive: ‘‘जब दादा साहब फाल्के को मिला था रजनीकांत अवार्ड’’

E Cigarette Vs Delhi Air Pollution

E-Cigarette पर संसद में बवाल, लोगों ने कहा- दिल्ली में हम रोज 14 सिगरेट के बराबर पी रहे हैं धुआं

pranab

कसाब, मेमन, अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर लटकाने की हरी झंडी प्रणव दा ने दी थी

Luthra Brothers Deportation

Romeo Lane के मालिक गौरव लूथरा कभी करते थे नौकरी, पिता थे बीकर सप्लायर

MP News Mohan Yadav Government 2 years exclusive Interview

मोहन सरकार के 2 साल: Ladli Behna Yojana पर सीएम ने कह दी बड़ी बात

MP BJP Leaders Controversial Statements

राहुल गांधी चौराहे पर Kiss करते हैं? मंत्रियों-नेताओं के बिगड़े बोल, भाजपा हुई शर्मसार…

Canada Immigration

ट्रंप ने H-1B वीजा वालों को निकाला तो कनाडा ने खोल दिए दरवाजे

Nathula Border Reopening

India-China Trade: Nathula बॉर्डर खोलने की उठी मांग, किन चीजों का होता था ट्रेड?

सोने-चांदी के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय

सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी के अनुसार, चांदी में निस्संदेह डिमांड है और यह उछाल अभूतपूर्व है। शार्प तेजी आने की वजह से आगे कीमतों में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। त्रिवेदी ने बताया कि चांदी में अगले साल भले ही बड़ी गिरावट आ जाए, लेकिन अभी के लिए बड़ी गिरावट का कोई कारण नहीं दिख रहा है।

सोने से ज्यादा तेज क्यों भाग रही चांदी?

चांदी की कीमतों का सपोर्ट करने वाले कई फैक्टर सोने की कीमतों का भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुख्य अंतर औद्योगिक मांग का है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में विस्तार ने चांदी की मांग को बढ़ाया है।

इन्वेस्टमेंट इनफ्लो में भी एक अंतर दिख रहा है। एयूएम के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सिल्वर ईटीएफ iShares Silver Trust में होल्डिंग्स तेजी से बढ़ रही है। जबकि दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ईटीएफ SPDR Gold ETF में होल्डिंग्स बिना किसी ग्रोथ के स्टेबल है।

क्या मिल रहे संकेत?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष अक्षय कंबोज के अनुसार, गिरता हुआ गोल्ड सिल्वर रेश्यो चांदी के बढ़ते सापेक्ष मूल्य को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि चांदी में और तेज उछाल संभव है। कंबोज का मानना है कि इस बार फेड पॉलिसी की घोषणा में साल 2026 में केवल ही रेट कट होने की बात सामने आने से यह कहा जा सकता है कि सोने की कीमतों में तेजी अब थम सकती है, जब तक कि सेंट्रल बैंक्स द्वारा जबरदस्त खरीद न की जाए।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price: चांदी ऐतिहासिक ऊंचाई पर, सोना भी चढ़ा, दोनों में से कहां निवेश है समझदारी?
कारोबार
Gold Silver Price Todat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Updated on:

12 Dec 2025 03:57 pm

Published on:

12 Dec 2025 03:50 pm

Hindi News / Patrika Special / Gold Silver: सोने से ज्यादा तेज क्यों भाग रही चांदी? जान लें गोल्ड-सिल्वर में ’68’ का कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

MP में बनेगा भारत का सबसे ‘लंबा सैंडविच’, सिर्फ 10 मिनट में होगा तैयार

India's longest sandwich
Patrika Special News

Exclusive: ‘मुबारक हो, दादा साहब फाल्के को रजनीकांत पुरस्कार मिला है'

Rajinikanth Birthday Specail
Patrika Special News

संसद में सिगरेट पर बवाल, लोगों ने कहा- हम रोज 14 सिगरेट के बराबर पी रहे हैं धुआं

E Cigarette Vs Delhi Air Pollution
Patrika Special News

कसाब, मेमन, अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर लटकाने की हरी झंडी प्रणव दा ने दी थी

pranab
राष्ट्रीय

Romeo Lane के मालिक गौरव लूथरा कभी करते थे नौकरी, पिता थे बीकर सप्लायर

Luthra Brothers Deportation
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.