Patrika Special News

MP में बनेगा भारत का सबसे ‘लंबा सैंडविच’, सिर्फ 10 मिनट में होगा तैयार

India's longest sandwich: 14 दिसंबर को 10 मिनट में 75 स्टूडेंट्स और फैकल्टी मिलकर बनाएंगे 250 फीट लंबा सैंडविच....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 12, 2025

India's longest sandwich

India's longest sandwich (Photo Source - Patrika)

India's longest sandwich:मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत का सबसे लंबा सैंडविच (250 फीट) तैयार किया जा रहा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। यह सैंडविच आईएचएम भोपाल के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मिलकर तैयार करेंगे। 14 दिसंबर को सुबह 9 बजे यह बनाया जाएगा। सैंडविच की लंबाई 250 फीट और चौड़ाई 8 इंच होगी। इस पहल का उद्देश्य एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाना है। यह प्रयास शहर की हॉस्पिटैलिटी पहचान को राष्ट्रीय मंच पर मजबूत उपस्थिति प्रदान करेगा।

इसके अलावा रॉकेट, लोलो रॉसो, आइसबर्ग, रूमेन, अर्गुला और नापा कैबेज सहित छह प्रकार के सलाद पत्ते इस्तेमाल किए जाएंगे। सब्जियों में टमाटर, गाजर, खीरा, ह्रश्वयाज और शिमला मिर्च शामिल होंगे। साथ ही मिक्स हब्र्स, सॉस, पानी, मेयोनी और चीनी का उपयोग किया जाएगा।

10 मिनट में तैयार होगा सैंडविच

सैंडविच बनाने की प्रक्रिया सुबह 9 बजे शुरू होगी और मात्र 10 मिनट में यह तैयार हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 75 स्टूडेंट्स और टीचर्स की टीम जुटेगी। सैंडविच तैयार करने के लिए पिछले एक सप्ताह से सभी छात्र मेहनत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स सोहा फातिया, अक्षित चंचानी और अक्षिया मिश्रा लीड कर रहे हैं, जबकि शेफ पंकज चौधरी, संदीप दुआ और अंकुर किशोर विशेष सहयोग दे रहे हैं।

सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, रचनात्मकता का उत्सव

प्रिंसिपल डॉ. रोहित सारिन ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों को टीमवर्क का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा- यह सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं, बल्कि रचनात्मकता और हॉस्पिटैलिटी का उत्सव है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में कई विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे, जिनमें शिव शेखर शुक्ला, अपर मुख्य सचिव (गृह), और डॉ. इल्या राजा टी., अतिरिक्त सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय शामिल हैं। इसके अलावा ताज लेकफ्रंट भोपाल के जनरल मैनेजर परमवीर सिंह और प्रमुख शेफ, एक्जीक्यूटिव शेफ अनूप गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

इस्तेमाल होंगी ये सामग्रियां

रिफाइंड तेल- 27 किलो
चीनी- 05 किलो
ब्रेड इंप्रूवर- 05 किलो
ग्लूटन - 05 किलो
ईस्ट- 30 किलो
लेट्यूस- 05 किलो

Updated on:

12 Dec 2025 03:08 pm

Published on:

12 Dec 2025 03:07 pm

