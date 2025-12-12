MP में बनेगा भारत का सबसे ‘लंबा सैंडविच’, सिर्फ 10 मिनट में होगा तैयार

प्रिंसिपल डॉ. रोहित सारिन ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों को टीमवर्क का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा- यह सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं, बल्कि रचनात्मकता और हॉस्पिटैलिटी का उत्सव है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में कई विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे, जिनमें शिव शेखर शुक्ला, अपर मुख्य सचिव (गृह), और डॉ. इल्या राजा टी., अतिरिक्त सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय शामिल हैं। इसके अलावा ताज लेकफ्रंट भोपाल के जनरल मैनेजर परमवीर सिंह और प्रमुख शेफ, एक्जीक्यूटिव शेफ अनूप गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।