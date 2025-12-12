Exclusive: ‘‘जब दादा साहब फाल्के को मिला था रजनीकांत अवार्ड’’

हिन्दी के दर्शकों ने बहुतेरे सुपरस्टारों का स्टारडम देखा है। पुराने दर्शक राजेश खन्ना का स्टारडम याद करते हैं कि कैसे उनके निकलने के रास्ते पर लोग, खासकर लड़कियां निगाहें बिछाए, हवा में दुपट्टे उछालते खड़ी रहती थीं। उनकी कार पर लड़कियों के होठों की लिपस्टिक के निशानों के किस्से मशहूर हैं। हृतिक रोशन की पहली फिल्म ‘कहो ना प्यार है’ आने के बाद उनके घर पर युवतियों द्वारा अपने खून से चिट्ठियां लिख कर भेजने की बातें सुनाई जाती हैं। सलमान खान को देख कर ‘सल्लू मैरी मी’ के नारे लगाती लड़कियां दिखती हैं और वहीं मेगास्टार अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता तो जगजाहिर है ही। लेकिन हिन्दी वालों को इस बात का अहसास भी नहीं होगा कि रजनीकांत के प्रशंसकों के बीच उनकी लोकप्रियता का स्तर किस आसमान को छूता है। दक्षिण भारत में रजनी सर के ढेरों फैन क्लब हैं। उनके मंदिर हैं जहां उनकी नियमित पूजा होती है। उनकी किसी फिल्म के आने पर फिल्म के होर्डिंग और उनके कट-आउट का दूध से अभिषेक करने, रात भर पहले थिएटरों के आगे कतार लगाने और फिल्म शुरू होने से पहले नारियल फोड़ने की तस्वीरें हिन्दी प्रदेशों के सिने-प्रेमियों को हैरान करती हैं कि कोई इंसान, और वह भी महज एक अभिनेता, कैसे किसी के लिए इतना पूज्य, देवतुल्य हो सकता है।