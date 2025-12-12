E-Cigarette पर संसद में बवाल, लोगों ने कहा- दिल्ली में हम रोज 14 सिगरेट के बराबर पी रहे हैं धुआं

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में टीएमसी सांसद के ई सिगरेट पीने पर सवाल उठाया (Photo: IANS)
E-Cigarette Ban : बीजेपी पूर्व मंत्री और भाजपा के हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर (BJP MP Anurag Thakur) लोकसभा में खड़े हुए और अध्यक्ष ओम बिरला से पूछा कि क्या सदन में ई-सिगरेट पीना जायज़ है, जबकि यह देश के बाकी हिस्सों में प्रतिबंधित है। उन्होंने बगैर नाम लिए कहा कि एक टीएमसी सांसद सदन बैठकर ई-सिगरेट पी रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने सौगत रॉय (TMC MP Saugat Roy) की तरफ इशारा करते हुए उनपर कार्रवाई की मांग भी की।
सदन की इस घटना के बाद टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय संसद भवन के बाहर सिगरेट पी रहे थे, तभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और गिरिराज सिंह उनके पास गए और उनसे कहा कि उन्हें सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। सौगत रॉय ने सिगरेट को छुपाने की कोशिश की और कहा कि खुले स्थानों में धूम्रपान की अनुमति है। इसपर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा- 'दादा, चोरी भी करते हैं तो खुलेआम करते हैं। सिगरेट भी पीते हैं तो खुलेआम पीते हैं।' लोकसभा में घटी इस घटना के बहाने से सोशल मीडिया पर दिल्ली प्रदूषण पर लोगों का दर्द छलक आया।
वरिष्ठ पत्रकार रूबी अरूण अपने फेसबुक वॉल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा सौगत राय को सिगरेट पीने से टोकने पर लिखती हैं, 'यह बात तो ठीक है लेकिन ये लोग कितने डबल स्टैंडर्ड हैं। इन लोगों को दिल्ली का वायु प्रदूषण नजर नहीं आता? दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है कि रोजाना 14 सिगरेट पीने के बराबर हर एक के फेफड़ों में धुआं जा रहा है और यह जानते हुए भी ये "चूं" नहीं करते? वह आगे लिखती हैं कि हिपोक्रेसी ऐसी कि विपक्ष के 81 वर्षीय सांसद को सबके सबके सामने रुखाई से टोक कर, ऑकवर्ड फील करा कर ये फिक्रमंद होने का ढोंग करते हैं।
सोशल मीडिया पर मनोहर दास ने कटाक्ष करते हुए लिखा, 'सिगरेट के टैक्स का पैसा दबाकर खाएंगे, पर सिगरेट से ऐतराज जताएंगे। पूरे गुड़गांव में स्कूल बाहर फेंक दिए, ठेके हर मोड़ खोल दिए।' वहीं एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि सिगरेट और शराब का उत्पादन ही बंद क्यों नहीं करवा देते,
वहीं संजय शर्मा ने टिप्पणी करते हुए लिखा, सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन सांसदों व मंत्रियों को पूरे देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की भी चिंता होनी चाहिए। वे सिर्फ अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। यहां छत्तीसगढ़ में रोजाना हजारों पेड़ काटकर क्या जनता स्वास्थ्य मजबूत कर रहे हैं?'
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा के शून्यकाल के दौरान दिल्ली प्रदूषण को लेकर कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण एक मानवीय संकट है और उन्होंने सरकार से प्रदूषण से निपटने के लिए बीजिंग शैली की समयबद्ध स्वच्छ वायु आपातकालीन योजना शुरू करने की मांग की।
उन्होंने सरकार पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय न करने और जवाबदेही तय न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोग अभी भी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं।
टैगोर ने कहा था कि कुछ साल पहले चीन की राजधानी बीजिंग दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित थी, लेकिन बीजिंग ने सख्त समयसीमा और जवाबदेही तय करके और परिवहन व्यवस्था का विद्युतीकरण करके सुधार के कदम उठाए। उन्होंने कहा कि मैं बीजिंग शैली की एक तत्काल, समयबद्ध, स्वच्छ वायु आपातकालीन योजना की मांग करता हूं।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग
शीतकालीन सत्र 2025