E-Cigarette पर संसद में बवाल, लोगों ने कहा- दिल्ली में हम रोज 14 सिगरेट के बराबर पी रहे हैं धुआं

वरिष्ठ पत्रकार रूबी अरूण अपने फेसबुक वॉल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा सौगत राय को सिगरेट पीने से टोकने पर लिखती हैं, 'यह बात तो ठीक है लेकिन ये लोग कितने डबल स्टैंडर्ड हैं। इन लोगों को दिल्ली का वायु प्रदूषण नजर नहीं आता? दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है कि रोजाना 14 सिगरेट पीने के बराबर हर एक के फेफड़ों में धुआं जा रहा है और यह जानते हुए भी ये "चूं" नहीं करते? वह आगे लिखती हैं कि हिपोक्रेसी ऐसी कि विपक्ष के 81 वर्षीय सांसद को सबके सबके सामने रुखाई से टोक कर, ऑकवर्ड फील करा कर ये फिक्रमंद होने का ढोंग करते हैं।