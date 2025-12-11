संसद में ई-सिगरेट पर हंगामा: जानें क्या है ई-सिगरेट, भारत में क्यों है बैन और क्या है सज़ा

Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। गुरुवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि TMC के सांसद सदन में ई-सिगरेट पी रहे हैं। इस पर स्पीकर ने आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज सदन में ममता बनर्जी की पार्टी के तीन सांसद ई-सिगरेट पीते हुए देखे गए, जिसके बाद हंगामा मच गया। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि ये तीन टीएमसी सांसद कौन हैं, हालांकि अभी तक उनके नाम सामने नहीं आए हैं।