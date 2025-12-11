‘सदन में TMC सांसद पी रहे ई-सिगरेट’, अनुराग के आरोप पर स्पीकर बिरला बोले होगी कार्रवाई

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर (Photo-ANI)
Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार यानी आज सदन की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला को शिकायत करते हुए कहा कि TMC सांसद सदन में ई-सिगरेट पी रहे हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी।
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी सीट से खड़े होकर स्पीकर से कहा कि उनके पास सदन के नियमों को लेकर एक सवाल है। अनुराग ने कहा, 'जब पूरे देश में ई-सिगरेट पर बैन लगा दिया गया है तो क्या सदन के अध्यक्ष ने इसे सदन में पीने की अनुमति दी है?' इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा- नहीं। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि TMC सदस्य सदन में इसे पी रहे हैं। वे सदन में बैठे हैं और इसे पी रहे हैं। आपको इसकी जांच करवानी चाहिए।
अनुराग की टिप्पणियों के बाद सदन में हंगामा हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। वहीं, सदन को संबोधित करते हुए स्पीकर बिरला ने कहा कि मैं सदस्यों से फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि सदन के नियमों और परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई मामला मेरे सामने आता है, तो कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, आयात, वितरण और बिक्री पर बैन लगा दिया था। दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध विधेयक, 2019 पारित किया था।
दूसरी तरफ, सदन में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए पेंट की जेब में हाथ डाले हुए थे। इस पर स्पीकर बिरला ने टोकते हुए जेब से हाथ बाहर निकालने को कहा। इस पर हरदीप सिंह पुरी ने तत्काल हाथ बाहर निकाले। वहीं, आज सुबह जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह लोकसभा पहुंचे तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान रमेश ने 'सरदार पटेल की इनसाइड स्टोरी: मणिबेन पटेल की डायरी' नाम की किताब सौंपी।
