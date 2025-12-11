‘सदन में TMC सांसद पी रहे ई-सिगरेट’, अनुराग के आरोप पर स्पीकर बिरला बोले होगी कार्रवाई

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी सीट से खड़े होकर स्पीकर से कहा कि उनके पास सदन के नियमों को लेकर एक सवाल है। अनुराग ने कहा, 'जब पूरे देश में ई-सिगरेट पर बैन लगा दिया गया है तो क्या सदन के अध्यक्ष ने इसे सदन में पीने की अनुमति दी है?' इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा- नहीं। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि TMC सदस्य सदन में इसे पी रहे हैं। वे सदन में बैठे हैं और इसे पी रहे हैं। आपको इसकी जांच करवानी चाहिए।