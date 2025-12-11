चुनावों में बुरी हार के बाद भी तेज प्रताप ने नहीं मानी हार, कल से शुरू करेंगे पार्टी का विस्तार

2025 के विधानसभा चुनावों ने पहले ही तेज प्रताप और भाई तेजस्वी यादव के बीच की लड़ाई को सार्वजनिक कर दिया। अब यह पारिवारिक लड़ाई एक राजनीतिक मतभेद में बदल चुकी है। तेज प्रताप पहले ही दावा कर चुके हैं कि वह मर जाएंगे लेकिन RJD में वापस शामिल नहीं होंगे। इससे साफ है कि दोनों भाइयों के बीच अब दुबारा रिश्ते सहीं होने की संभावना न के बराबर है। वहीं चुनावों में कई बार तेज प्रताप एनडीए सरकार के लिए भी समर्थन दिखा चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की थी। यह दर्शाता है कि अगर तेज प्रताप की पार्टी अपना विस्तार करने में सफल हो पाती है तो बिहार में एक नया राजनीतिक गठबंधन देखने को मिल सकता है।