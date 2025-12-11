11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

चुनावों में बुरी हार के बाद भी तेज प्रताप ने नहीं मानी हार, कल से शुरू करेंगे पार्टी का विस्तार

तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) के लिए शुक्रवार से बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान शुरू करने जा रहे हैं।

Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 11, 2025

Tej Pratap Yadav

तेज प्रताप यादव (फोटो- आईएएनएस)

लालु प्रसाद यादव के लाल, तेज प्रताप यादव ने पिता और उनकी पार्टी से अलग हट कर अपने और अपनी नई पार्टी के लिए एक अलग पहचान बनाने की ठान ली है। तेज प्रताप अपनी पार्टी, जनशक्ति जनता दल (JJD) के आधार को बढ़ाने के लिए शुक्रवार से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार में दो बार मंत्री रहे तेज प्रताप यह अभियान एक बहुत बड़े स्तर पर शुरू करेंगे, जो कि बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है।

सरकारी आवास से शुरू किया जाएगा अभियान

तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इस अभियान की घोषणा की है। इसमें उन्होंने बताया कि, 2025 से 2028 के लिए सदस्यता अभियान दोपहर 1 बजे 26 M स्टैंड रोड पर स्थित उनके सरकारी आवास से शुरू किया जाएगा। इस अभियान की घोषणा करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि यह प्रयास सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि विचारों पर आधारित एक आंदोलन है जिसके जरिए वह अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं।

चुनावों में हारने के बाद शुरू की ब्लॉगिंग

इन विधानसभा चुनावों में तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी के बैनर तले पहली बार चुनाव लड़े थे। हालांकि परिणामों में तेज प्रताप को बुरी हार का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता में बहुत अधिक कमी नहीं आई। चुनावों के कुछ ही दिन बाद तेज प्रताप ने अपना नया यूट्यूब चैनल 'TY Vlogs' लॉन्च कर दिया और एक बार फिर ब्लॉगिंग की दुनिया में लौट आए। सोशल मीडिया यूजर्स तेज प्रताप के ब्लॉग्स को काफी प्यार देते हैं। अब ब्लॉगिंग के साथ साथ तेज प्रताप फिर से पॉलिटिक्स में भी एक्टिव होने लगे हैं और उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार करने का फैसला लिया है।

तेज प्रताप की लोगों में मजबूत पकड़

RJD पार्टी का वोटर बैंक लालू की सोशल इंजीनियरिंग और उसके मज़बूत समर्थक समूह पर टिका है। तेज प्रताप की बात की जाए तो वह भी लंबे समय से राजनीति में है। उनका अलग अंदाज और उनकी मजबूत सोशल मीडिया मौजूदगी काफी प्रभावशाली मानी जाती है। विशेषज्ञों की मानें तो तेज प्रताप का यह अनोखा अंदाज RJD के पुराने और पक्के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है।

क्या एनडीए से गठबंधन करेंगे तेज प्रताप

2025 के विधानसभा चुनावों ने पहले ही तेज प्रताप और भाई तेजस्वी यादव के बीच की लड़ाई को सार्वजनिक कर दिया। अब यह पारिवारिक लड़ाई एक राजनीतिक मतभेद में बदल चुकी है। तेज प्रताप पहले ही दावा कर चुके हैं कि वह मर जाएंगे लेकिन RJD में वापस शामिल नहीं होंगे। इससे साफ है कि दोनों भाइयों के बीच अब दुबारा रिश्ते सहीं होने की संभावना न के बराबर है। वहीं चुनावों में कई बार तेज प्रताप एनडीए सरकार के लिए भी समर्थन दिखा चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की थी। यह दर्शाता है कि अगर तेज प्रताप की पार्टी अपना विस्तार करने में सफल हो पाती है तो बिहार में एक नया राजनीतिक गठबंधन देखने को मिल सकता है।

11 Dec 2025 04:24 pm

चुनावों में बुरी हार के बाद भी तेज प्रताप ने नहीं मानी हार, कल से शुरू करेंगे पार्टी का विस्तार

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
