विधायकी गई तो फिर से ब्लॉगर बने तेज प्रताप, नया चैनल किया लॉन्च, लिखा- जीवन में कुछ भी असंभव नहीं

तेज प्रताप यादव (फोटो- TY VLOG के वीडियो का स्क्रीनशॉट)
बिहार विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हारने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, तेज प्रताप यादव एक बार फिर ब्लॉगिंग की दुनिया में लौट आए हैं। इन चुनावों में तेज प्रताप ने अपने पिता की RJD पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी, JJD के बैनर तले चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। चुनावों में उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और महुआ सीट से चुनाव लड़ने वाले तेज प्रताप खुद भी तीसरे नंबर पर रहे। राजनीति में फेल होने के बाद तेज प्रताप ने एक बार फिर ब्लॉगिंग की दुनिया में वापसी कर ली है। 14 नवंबर को परिणाम आए और 17 नवंबर को ही तेज प्रताप ने अपना नया चैनल लॉन्च कर दिया।
तेज प्रताप का ब्लॉगिंग के लिए प्यार किसी से छिपा नहीं है। बिहार सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्री रहते हुए भी तेज प्रताप ब्लॉगिंग को पूरा समय देते थे। उनका चैनल 'LR VLOG' लोगों के बीच काफी फेमस था। इस चैनल के एक लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर तेज प्रताप ने पटना की सड़कों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाकर लोगों को धन्यवाद दिया था। पुराना चैनल रिकवर नहीं हो पाया, जिसके चलते तेज प्रताप एक नए नाम और नए चैनल के साथ ब्लॉगिंग की दुनिया में लौट आए है।
तेज प्रताप ने 'TY VLOG' नाम से अपना नया चैनल लॉन्च किया है और कुछ ही दिनों में इस चैनल पर 6.49k सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लंबे अंतराल के बाद ब्लॉगिंग शुरू करने वाले तेज प्रताप ने इस चैनल पर अब तक दो वीडियो पोस्ट कर दिए हैं। इसमें पहले वीडियो के जरिए तेज प्रताप अपने नए चैनल की जानकारी दे रहे है। इसमें वह कहते दिख रहे हैं कि, आप देख रहे हैं TY VLOG, यह जल्द आपके बीच आ रहा है। इस वीडियो को तेज प्रताप ने 'जीवन में कुछ भी असंभव नहीं' कैप्शन के साथ शेयर किया था। इस वीडियो पर अभी तक 15 हजार से ज्यादा व्यूज और एक हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं।
चैनल को लॉन्च करने के बाद तेज प्रताप ने अपना पहला ब्लॉगिंग वीडियो डेयरी मिल्क प्रोडक्शन फैक्ट्री के बारे में बनाया है। इस वीडियो में तेज प्रताप अपने दर्शकों को आसान तरीके से यह बता रहे हैं कि डेयरी में दूध कैसे प्रोसेस होता है और तैयार होने के बाद इसे पैक किया जाता है। इस वीडियो को चार दिनों में 52 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और इसे साढ़े तीन हजार से ज्यादा लाइक मिले हैं।
तेज प्रताप के इस ब्लॉगिंग कमबैक से उनके चाहने वाले काफी खुश हैं। सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें 'वैलकम बैक' कह कर उनका स्वागत कर रहे हैं। तेज प्रताप के वीडियो पर लोग कई तरह के मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'तेजू भैया इज बैक'। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इंडिया का पहला यूट्यूबर है जो Z सिक्योरिटी में चलता है'। एक अन्य यूजर ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा, लाल फूल, नीला फूल, तेजू भैया ब्यूटीफूल। इस वीडियो को आंध्र प्रदेश तक के यूजर्स से प्यार मिल रहा है। वहीं एक यूजर ने तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में तेज प्रताप की तुलना उनके भाई तेजस्वी से ही कर दी। उसने लिखा, तेजस्वी यादव से लाख गुणा सही है ये।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग