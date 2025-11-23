विधायकी गई तो फिर से ब्लॉगर बने तेज प्रताप, नया चैनल किया लॉन्च, लिखा- जीवन में कुछ भी असंभव नहीं

तेज प्रताप के इस ब्लॉगिंग कमबैक से उनके चाहने वाले काफी खुश हैं। सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें 'वैलकम बैक' कह कर उनका स्वागत कर रहे हैं। तेज प्रताप के वीडियो पर लोग कई तरह के मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'तेजू भैया इज बैक'। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इंडिया का पहला यूट्यूबर है जो Z सिक्योरिटी में चलता है'। एक अन्य यूजर ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा, लाल फूल, नीला फूल, तेजू भैया ब्यूटीफूल। इस वीडियो को आंध्र प्रदेश तक के यूजर्स से प्यार मिल रहा है। वहीं एक यूजर ने तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में तेज प्रताप की तुलना उनके भाई तेजस्वी से ही कर दी। उसने लिखा, तेजस्वी यादव से लाख गुणा सही है ये।