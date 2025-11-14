Bihar Election: महुआ में होगी तेज प्रताप की जमानत जब्त? लुढ़क कर चौथें नंबर पर पहुंचे, लोजपा के संजय आगे

तेज प्रताप यादव फोटो: IANS
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले है जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि आने वाले पांच सालों तक राज्य में किसकी सत्ता रहने वाली है। पोस्टल बैलट की गिनती के बाद अब EVM खुलने लगे है। शुरुआती रुझानों में NDA बढ़त लेती दिखाई दे रही है। आज के चुनावों में कई सीटों पर मुख्य फोकस रहने वाला है। इन्हीं में से एक महुआ सीट है जहां से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अपने ही पिता की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे है। तेज प्रताप का मुकाबला राजद प्रत्याशी मुकेश रौशन और NDA से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह से है।
तेज प्रताप और RJD के बीच का मुकाबला संजय सिंह के आने से त्रिकोणिय हो गया है। रुझानों में जहां पहले तेज प्रताप ने बढ़त बनाई थी वहीं अब लोजपा के संजय से वह पिछड़ते नजर आ रहे है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, संजय करीब 1400 वोटों से आगे चल रहे है। संजय के बाद राजद के मुकेश रौशन रुझानों में दूसरे नंबर पर नजर आ रहे है जबकि तेज प्रताप पिछड़ कर तीसरे नंबर पर आ गए है। EVM खुलने से पहले पोस्टल बैलट में तेज प्रताप को बढ़त मिलती दिखाई दे रही थी। जिसके बाद गिनती शुरु होने पर शुरुआती रुझानों में तेज प्रताप पिछड़ते दिखाई दे रहे थे। लेकिन बाद में एख बार फिर से तेजप्रताप ने बढ़त ले ली थी, लेकिन अब वह पीछे होते दिखाई दे रहे है। अब देखना होगा कि महुआ सीट RJD या तेज प्रताप बाजी मारते है या फिर लालू परिवार की आपस की लड़ाई में यहां लोजपा बाजी मार जाती है।
पार्टी और परिवार से निकालने जाने के बाद इन चुनावों से पहले ही तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल की शुरुआत की थी। तेज प्रताप ने पिता लालू प्रसाद और भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला लिया और 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। तेज प्रताप ने खुद वैशाली की महुआ सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। यह वहीं सीट है जहां से 2015 में चुनाव जीत कर तेज प्रताप ने पहली बार विधानसभा में कदम रखा था।
इसके बाद 2020 में उन्होंने हसनपुर सीट से RJD की सीट पर चुनाव लड़ा और लगातार दूसरी बार विधायक बने। लेकिन इस बार तेज प्रताप अपनी पार्टी से अलग होकर फिर से एक नई शुरुआत कर रहे है। महुआ सीट से तेज प्रताप पहले जीत चुके है लेकिन इसके बावजूद यहां मुकाबला टक्कर का है, क्योंकि RJD के उम्मीदवार मुकेश रौशन यहां से 2020 में भी विधायक रह चुके है। इस बार भी मुकेश सीट बचाने की पूरी कोशिश में लगे है। चुनाव परिणाम आने पर ही यह पता चल पाएगा कि महुआ की जनता ने किसे अपने अगले विधायक के रूप में चुना है।
