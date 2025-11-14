Bihar Election: महुआ में होगी तेज प्रताप की जमानत जब्त? लुढ़क कर चौथें नंबर पर पहुंचे, लोजपा के संजय आगे

तेज प्रताप और RJD के बीच का मुकाबला संजय सिंह के आने से त्रिकोणिय हो गया है। रुझानों में जहां पहले तेज प्रताप ने बढ़त बनाई थी वहीं अब लोजपा के संजय से वह पिछड़ते नजर आ रहे है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, संजय करीब 1400 वोटों से आगे चल रहे है। संजय के बाद राजद के मुकेश रौशन रुझानों में दूसरे नंबर पर नजर आ रहे है जबकि तेज प्रताप पिछड़ कर तीसरे नंबर पर आ गए है। EVM खुलने से पहले पोस्टल बैलट में तेज प्रताप को बढ़त मिलती दिखाई दे रही थी। जिसके बाद गिनती शुरु होने पर शुरुआती रुझानों में तेज प्रताप पिछड़ते दिखाई दे रहे थे। लेकिन बाद में एख बार फिर से तेजप्रताप ने बढ़त ले ली थी, लेकिन अब वह पीछे होते दिखाई दे रहे है। अब देखना होगा कि महुआ सीट RJD या तेज प्रताप बाजी मारते है या फिर लालू परिवार की आपस की लड़ाई में यहां लोजपा बाजी मार जाती है।