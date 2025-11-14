Bihar Counting Update: ‘आज बकवास नहीं…’, रुझान देखते ही जदयू का जोश हाई

जदयू पोस्टर (फोटो- एक्स आकाउंट जदयू)
Bihar Elections Counting: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। 38 जिलों में 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। शुरुआती रुझान में एनडीए आगे है। रूझान आने के साथ ही दोनों गठबंधनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। जदयू ने काउंटिंग शुरू होने के बाद वीडियो रिलीज किया है। इसमें कैप्शन लिखा है- बिहार है तैयार, फिर से आ रही है नीतीश जी की सरकार।
वहीं, काउंटिंग के तीन घंटे बाद जदयू जबरदस्त लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद जदयू ने नया पोस्टर रिलीज किया है। इसमें लिखा है- आज बकवास नहीं, विकास जीतेगा। इस पोस्टर के फ्रंड पर मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार की तस्वीर है।
जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने महागठबंधन के सीएम चेहरे और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, 'जनता तय करेगी किसे सत्ता में बैठाना है आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाकर बैठ जाएंगे। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है। आप विश्लेषण कीजिए क्या कमी रह गई और इस तरह की स्थिति आपकी क्यों हो गई है। 20 साल से सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार की जनता में बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब उन्होंने जो काम किया है लोगों को उस पर विश्वास है, उनको बिहारी पंतों ने समर्थन दिया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "प्रथम चरण और दूसरे चरण के चुनाव के वक्त ही जनता की बातों से ही लग रहा था कि NDA को जनादेश मिल रहा है। फिर एक बार NDA की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मन बना लिया था। जब जनता और मतदाता मन बना लेती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता है।
जदयू के दावों पर कांग्रेस का बयान आया है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "अभी शुरूआती रुझान पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या होता है… मुझे विश्वास है कि परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आएगा।"
उपमुख्यमंत्री और लखीसराय सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "जिसका अनुमान था, वही अब नतीजों में बदल रहा है। बिहार की जनता ने मोदी और नीतीश कुमार पर जो भरोसा जताया है, वह देश को नई दिशा देगा। अप्पू और पप्पू बिना सोचे-समझे उन्माद का माहौल फैलाते हैं, इसलिए कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। हमारे नतीजे एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे।"
राजद दफ्तर में कार्यकर्ता टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। मोकामा से राजद प्रत्याशी वीणा देवी के घर पर मिठाइयां बनाई जा रही हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी दफ्तर सदाकत आश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ है।
