Bihar vote counting: ईवीएम खुलते ही आरजेडी ने माना कांटे की टक्कर, तेजस्वी ने किया था 160 सीटों का दावा

महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार। (फोटो- IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोटों की गिनती जारी है। इस बीच, राजद ने यह मान लिया है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है।
राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा- शुरुआती रुझान जो सामने आए हैं, उनमें कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन कई जगहों पर महागठबंधन आगे है। हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि एक-दो घंटे में ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में महागठबंधन सरकार बना रहा है।
बता दें कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पहले दावा किया था कि बिहार में महागठबंधन 160 सीटों पर जीत दर्ज करेगा।
खबर पर अपडेट जारी है…
