Bihar vote counting: ईवीएम खुलते ही आरजेडी ने माना कांटे की टक्कर, तेजस्वी ने किया था 160 सीटों का दावा

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा- शुरुआती रुझान जो सामने आए हैं, उनमें कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन कई जगहों पर महागठबंधन आगे है। हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि एक-दो घंटे में ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में महागठबंधन सरकार बना रहा है।