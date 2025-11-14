बिहार चुनाव मतगणना: तेजस्वी-खेसारी लाल राजद से आगे, जानें जनसुराज का हाल

बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलट की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में वैशाली जिले की राघोपुर सीट से राजद नेता व महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। यहां से NDA की तरफ से सतीश यादव मैदान में हैं। छपरा सीट से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव भी आगे चल रहे हैं। शुरुआती रूझान में जनसुराज भी दो सीटों पर भी आगे चल रही है। शुरुआती रूझान में रोहतास के कहगर सीट से भोजपुरी सिंगर और जन सुराज प्रत्याशी रितेश पांडेय आगे चल रहे हैं।