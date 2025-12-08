सोना या रियल एस्टेट? कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न और सुरक्षा



बीते कुछ महीनों में रियल एस्टेट का प्रदर्शन देश के कुछ हिस्सों में अच्छा रहा है. रियल एस्टेट मार्केट में एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो RBI की ओर से ब्याज दरों में कटौती की वजह से शुरू हुई है, साथ ही पिछले कुछ समय में रियल एस्टेट की मांग बढ़ने की एक बड़ी वजह शेयर बाजार की मजबूत तेजी भी रही. जिन निवेशकों ने शेयरों से अच्छा मुनाफा कमाया, उन्होंने उसी पैसे को बड़े घर या सेकेंड होम खरीदने में लगाया. ब्याज दरें घटने से होम लोन की ब्याज दरें कम और स्थिर रहीं, जिससे खरीदारों को आगे की EMI को लेकर भरोसा मिला और खरीदारी का फैसला आसान हुआ. हाल की कुछ तिमाहियों में लग्ज़री घरों की बिक्री सबसे ज़्यादा रही है. कुल बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा रही. वहीं दूसरी तरफ, महंगाई बढ़ने और शहरों में खपत धीमी होने की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग कमजोर पड़ी है.