Stock Market Outlook 2026: शेयर बाजार के लिए कैसा रहेगा नया साल? एक्स्पर्ट्स ने बता दिया अनुमान

वहीं, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA के टेक्निकल एनालिस्ट लॉरेंस बालेंको भी मानते हैं कि 2026 भारतीय बाजार के लिए अच्छा रहेगा। उन्हें उम्मीद है कि निफ्टी 28,800 लेवल के पार पहुंच सकता है, जो फिलहाल 25 से 26 हजार के बीच में झूल रहा है। बालेंको को उम्मीद है कि 2025 के इस आखिरी महीने में मार्केट का प्रदर्शन सुधरेगा और अगले साल इसमें और तेजी आ सकती है। हालांकि, उन्होंने दूसरी और तीसरी तिमाही में थोड़ी अस्थिरता की आशंका जताई है। लॉरेंस बालेंको ने कहा कि कुछ रुकावट और कंसोलिडेशन की अवधि को छोड़कर भारतीय बाजार के 2026 में अच्छा करने की उम्मीद है।