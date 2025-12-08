8 दिसंबर 2025,

सोमवार

कारोबार

Stock Market Outlook 2026: शेयर बाजार के लिए कैसा रहेगा नया साल? एक्स्पर्ट्स ने बता दिया अनुमान

Nifty 2026 forecast: शेयर बाजार के अगले साल अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। एक्स्पर्ट्स का मानना है कि निफ्टी 2026 में अच्छी बढ़त हासिल कर सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 08, 2025

Stock market prediction

मार्केट विशेषज्ञों का अनुमान है कि बाजार अगले साल अच्छा कर सकता है। (PC: perplexity.ai)

Will Nifty rise in 2026: शेयर बाजार के लिए 2025 काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। ऐसे में हर निवेशक यह जानना चाहता है कि 2026 मार्केट के लिए कैसा रहेगा? क्या बाजार मजबूती हासिल करेगा या फिर निवेशकों की सांसें ऊपर-नीचे होती रहेंगी? हेलिओस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा और CLSA के टेक्निकल एनालिस्ट लॉरेंस बालेंको ने इस बारे में अपनी राय पेश की है।

निफ्टी के लौटेंगे अच्छे दिन

हेलिओस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा को विश्वास है कि 2026 में निफ्टी के 'अच्छे दिन' आएंगे। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, अरोड़ा को उम्मीद है कि अगले साल भारतीय बाजार ट्रैक पर लौट सकता है। उन्होंने निफ्टी के 15% तक का रिटर्न देने का अनुमान जताया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय मार्केट के खराब प्रदर्शन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। अरोड़ा का कहना है कि अगले साल मार्केट के अच्छा करने की उम्मीद है। अक्टूबर के आंकड़े ही देखें तो यह साफ हो जाता है कि भारत पहले से ही अधिकांश बाजारों से बेहतर कर रहा है।

Trump Tariffs ने डाला असर

समीर अरोड़ा के अनुसार, मार्केट के तौर पर हम मार्च, 2024 से मार्च, 2025 के बीच जो कुछ भी हुआ, उससे उबर नहीं पाए हैं। हालांकि, भारतीय मार्केट का रिटर्न ज्यादा निराशाजनक नहीं रहा। अरोड़ा ने माना कि ट्रंप टैरिफ ने भारतीय बाजार के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। खासकर, विदेशी निवेशकों के सेंटिमेंट पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त टैरिफ ने हमें दुनिया की नजरों में अलग-थलग कर दिया है। इसने करेंसी और भारत के प्रति दुनिया के दृष्टिकोण पर असर डाला है। हालांकि, उन्हें पूरा विश्वास है कि 2026 भारतीय मार्केट के लिए अच्छा रह सकता है।

निफ्टी 28,800 तक पहुंचेगा?

वहीं, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA के टेक्निकल एनालिस्ट लॉरेंस बालेंको भी मानते हैं कि 2026 भारतीय बाजार के लिए अच्छा रहेगा। उन्हें उम्मीद है कि निफ्टी 28,800 लेवल के पार पहुंच सकता है, जो फिलहाल 25 से 26 हजार के बीच में झूल रहा है। बालेंको को उम्मीद है कि 2025 के इस आखिरी महीने में मार्केट का प्रदर्शन सुधरेगा और अगले साल इसमें और तेजी आ सकती है। हालांकि, उन्होंने दूसरी और तीसरी तिमाही में थोड़ी अस्थिरता की आशंका जताई है। लॉरेंस बालेंको ने कहा कि कुछ रुकावट और कंसोलिडेशन की अवधि को छोड़कर भारतीय बाजार के 2026 में अच्छा करने की उम्मीद है।

गोल्ड के दाम भी पकड़ेंगे रफ्तार

लॉरेंस बालेंको ने कहा कि निफ्टी मेटल इंडेक्स के 2026 में बेहतर करने की उम्मीद है। हालिया कंसोलिडेशन के बावजूद कीमती धातुओं में तेजी जारी रहेगी। निफ्टी के इस साल अब तक (YTD) के प्रदर्शन की बात करें, तो इसने 9% से अधिक का रिटर्न दिया है। जबकि सेंसेक्स के लिए यह आंकड़ा 8% से अधिक रहा है। बालेंको गोल्ड को लेकर भी पॉज़िटिव हैं। उनका अनुमान है कि सोने के दाम प्रति औंस 5100 डॉलर के पार पहुंच सकते हैं।

