Indigo के शेयर में 7वें दिन भी गिरावट जारी, निवेशकों को करोड़ों का नुकसान, उधर Spicejet के शेयर में आया जबरदस्त उछाल

इंडिगो के शेयर में बड़ी गिरावट देखी जा रही है।
इंडिगो (IndiGo) की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में गिरावट लगातार जारी है। सोमवार दोपहर कंपनी का शेयर बीएसई पर 7.70 फीसदी की गिरावट के साथ 4957 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यह गिरावट ऐसे समय है, जब दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा है कि इंडिगो की उड़ानों में देरी जारी रह सकती है। पिछले कुछ दिनों में एयरलाइन की हजारों फ्लाइट्स रद्द होने से शेयर काफी गिर गया है। फ्लाइट कैंसिल होने से बड़ी संख्या में पैसेंजर्स फंसे हुए थे। दिसंबर के शुरुआती 8 दिनों में इंडिगो का शेयर 15 फीसदी टूट गया है।
इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने का फायदा स्पाइसजेट को मिल रहा है। स्पाइसजेट के शेयर 2 सेशंस में 17 फीसदी चढ़ गए हैं। आज बीएसई पर यह शेयर 35.50 रुपये तक पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में परिचालन संकट के बीच स्पाइसजेट के शेयर मे यह तेजी देखने को मिली है।
इंडिगो के को-फाउंडर राहुल भाटिया की नेटवर्थ 8.1 से 10.9 अरब डॉलर के बीच बताई जाती है। फोर्ब्स के अनुसार, राहुत भाटिया और उनके पिता कपिल भाटिया की संयुक्त नेटवर्थ 10.9 अरब डॉलर है। साल 2023 में भाटिया की नेटवर्थ सिर्फ 3.5 अरब डॉलर थी। यह तरह करीब 3 साल में भाटिया की नेवटर्क 3 गुना बढ़ गई। नेटवर्थ में यह इजाफा इंडिगो की शानदार ग्रोथ को दिखाता है। बता दें कि भाटिया के गुरुग्राम में तीन होटल्स भी हैं। राहुल भाटिया इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के प्रमोटर भी हैं। उनके पास कंपनी में 0.01 फीसदी हिस्सेदारी है यानी करीब 40,000 शेयर हैं।
डीजीसीए (DGCA) ने एयरलाइन की तैयारी का आकलन करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एयरलाइन को अपडेटेड ड्यूटी नियमों के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था। नियामक ने अपने नोटिस में कहा कि एयरलाइन की प्लानिंग, सुपरविजन और रिसोर्स मैनेजमेंट में गंभीर कमियां हैं, जिससे सेवाओं में बड़ी बाधाएं आईं। नियामक ने यह भी बताया कि व्यवधान का मुख्य कारण इंडिगो की अपडेटेड फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस (FDTL) नियमों के अनुसार पर्याप्त कर्मचारियों, ड्यूटी घंटों और शेड्यूलिंग की उचित व्यवस्था करने में असमर्थता थी।
दिल्ली एयरपोर्ट ने रविवार को एक बयान में कहा, "इंडिगो की उड़ानों में देरी जारी रह सकती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन के साथ नवीनतम उड़ान स्थिति की जांच कर लें।" बयान में आगे कहा गया, "हमारी टीमें व्यवधानों को कम करने और एक सहज यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। चिकित्सा सहायता सहित सहायता के लिए, कृपया सूचना डेस्क पर जाएं, जहां हमारा ऑन-ग्राउंड स्टाफ मदद के लिए तैयार है।"
