Indigo के शेयर में 7वें दिन भी गिरावट जारी, निवेशकों को करोड़ों का नुकसान, उधर Spicejet के शेयर में आया जबरदस्त उछाल

इंडिगो के को-फाउंडर राहुल भाटिया की नेटवर्थ 8.1 से 10.9 अरब डॉलर के बीच बताई जाती है। फोर्ब्स के अनुसार, राहुत भाटिया और उनके पिता कपिल भाटिया की संयुक्त नेटवर्थ 10.9 अरब डॉलर है। साल 2023 में भाटिया की नेटवर्थ सिर्फ 3.5 अरब डॉलर थी। यह तरह करीब 3 साल में भाटिया की नेवटर्क 3 गुना बढ़ गई। नेटवर्थ में यह इजाफा इंडिगो की शानदार ग्रोथ को दिखाता है। बता दें कि भाटिया के गुरुग्राम में तीन होटल्स भी हैं। राहुल भाटिया इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के प्रमोटर भी हैं। उनके पास कंपनी में 0.01 फीसदी हिस्सेदारी है यानी करीब 40,000 शेयर हैं।