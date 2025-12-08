क्या रिटायरमेंट के लिए ₹1 करोड़ काफी होगा? 20 साल बाद क्या होगी इसकी असली वैल्यू

लेकिन हम यहां पर एक बड़ी चूक करते हैं. हम महंगाई के फैक्टर को इस कैलकुलेशन से पूरी तरह बाहर रख देते हैं. जबकि महंगाई वो फैक्टर है जो आपकी सेविंग्स की वैल्यू को खा जाता है. तब 33,000 रुपये की वैल्यू अगले 10 साल में 33,000 नहीं रह जाएगी, अगर हम मान लें कि इन 10 सालों के दौरान औसत महंगाई की दर 6.5% है. तब इसकी वैल्यू घटकर 17,500 रुपये रह जाएगी. यानी 10 साल में वैल्यू आधी हो जाएगी. जबकि पूरा 25 साल बाद इसकी वैल्यू 7,600 रुपये ही रह जाएगी. मतलब अकाउंट पर तो आपको 33,000 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन महंगाई की वजह से उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. एक साधारण सा फॉर्मूला ये याद रखिए कि 6% की महंगाई दर पर 12 साल बाद किसी भी रकम की वैल्यू आधी हो जाएगी.