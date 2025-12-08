Why Market is Down Today: शेयर बाजार में आई जबरदस्त गिरावट, अमेरिका से आने वाला है बड़ा फैसला, जानिए मार्केट टूटने के 5 बड़े कारण

जापानी सरकारी बॉन्ड यील्ड सोमवार को नए मल्टी-ईयर हाई पर पहुंच गई, जिससे येन कैरी ट्रेड के संभावित उलटफेर पर चिंताएं बढ़ गईं। जापानी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि से संकेत मिलता है कि जापान में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे येन मजबूत होगा। उस स्थिति में, निवेशक येन में उधार लेने का ब्याज दर लाभ खो देंगे, जिससे उन्हें कैरी ट्रेड्स को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यह भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए एक बड़ी नकारात्मक खबर होगी। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार, वीके विजयकुमार ने कहा, "जापानी बॉन्ड यील्ड में उछाल येन कैरी ट्रेड के उलटफेर का एक और दौर शुरू कर सकता है। यह बाजार के लिए एक मजबूत निगेटिव फैक्टर होगा।"