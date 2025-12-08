Gold Silver Price Today: गिर गए सोने के भाव, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या रह गए हैं दाम

Gold Silver Price Today: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 157 रुपये की गिरावट के साथ 1,30,305 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतों में यह गिरावट देखने को मिली है। साथ ही हाजिर मांग में भी नरमी आई है। हालांकि, कमजोर डॉलर और यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों ने गिरावट को सीमित रखा है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक 10 दिसंबर को प्रमुख ब्याज दर की घोषणा करेगा।