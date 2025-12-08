8 दिसंबर 2025,

सोमवार

कारोबार

Gold Silver Price Today: गिर गए सोने के भाव, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या रह गए हैं दाम

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत आज सोमवार को गिरावट के साथ ट्रेड कर रही है। चांदी के घरेलू वायदा भाव भी लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते कीमतों में गिरावट आई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 08, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Pexels)

Gold Silver Price Today: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 157 रुपये की गिरावट के साथ 1,30,305 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतों में यह गिरावट देखने को मिली है। साथ ही हाजिर मांग में भी नरमी आई है। हालांकि, कमजोर डॉलर और यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों ने गिरावट को सीमित रखा है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक 10 दिसंबर को प्रमुख ब्याज दर की घोषणा करेगा।

चांदी में भी आई गिरावट

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। चांदी का घरेलू वायदा भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 0.45 फीसदी या 826 रुपये की गिरावट के साथ 1,82,582 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में सोमवार सुबह मिला-जुला ट्रेंड देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.05 फीसदी या 2 डॉलर की गिरावट के साथ 4,241 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं गोल्ड स्पॉट 0.40 फीसदी या 16.95 डॉलर की बढ़त के साथ 4,214 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में आज सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोमवार सुबह चांदी का वैश्विक भाव 1.54 फीसदी या 0.45 डॉलर की गिरावट के साथ 58.61 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.17 फीसदी या 0.10 डॉलर की गिरावट के साथ 58.24 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

Published on:

08 Dec 2025 11:39 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: गिर गए सोने के भाव, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या रह गए हैं दाम

Patrika Site Logo

