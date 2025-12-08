Investment Tips: हर रोज 450 रुपए बचाकर भी बन सकते हैं करोड़पति, समझ लीजिए पूरा गणित

इस तरह हर दिन 450 रुपए की SIP करके आप 18 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में SIP का रिटर्न इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है। रिटर्न कितना मिलेगा यह कई कारणों पर निर्भर करता है। फंड का चयन करते समय यह भी जरूर देखें कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। अमूमन निवेशक इस रेशियो पर ध्यान नहीं देते, जिसका बाद में उन्हें पछतावा होता है। एक्सपेंस रेशियो, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) द्वारा लिया जाने वाला वार्षिक शुल्क होता है। यह फंड के प्रबंधन और संचालन के लिए लिया जाता है।