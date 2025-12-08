Investment Tips: हर रोज 450 रुपए बचाकर भी बन सकते हैं करोड़पति, समझ लीजिए पूरा गणित

नियमित निवेश से एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। (PC: perplexity.ai)
Mutual fund SIP calculation: क्या रोजाना 450 रुपए बचाकर करोड़पति बना जा सकता है? इस सवाल का जवाब है - हां। थोड़ा-थोड़ा बचाकर भी एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है, शर्त बस इतनी है निवेश नियमित रहे। म्यूचुअल फंड में SIP ने कठिन समझे जाने वाले लक्ष्यों को आसान बना दिया है। लंबे समय तक किया गया निवेश यहां अच्छा रिटर्न दे सकता है। SIP की सबसे अच्छी बात यह है कि निवेश की शुरुआत के लिए हाथ में बड़ी रकम होना जरूरी नहीं है। महज 500 रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है।
म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि, पुराना इतिहास देखकर यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि औसत रिटर्न कितना है। इक्विटी फंड में सालाना 9% से 12% का रिटर्न आम है। कई म्यूचुअल फंड का रिटर्न इससे भी ज्यादा रहा है। अच्छे रिटर्न के लिए लंबे समय तक निवेश जरूरी है। इनवेस्टमेंट की अवधि जितनी अधिक रहेगी, निवेश पर हाई रिटर्न की संभावना उतना ही बढ़ जाएगी। इसलिए लोग म्यूचुअल फंड में 5 से 10 साल तक निवेश करना पसंद करते हैं।
म्यूचुअल फंड SIP में रोजाना 450 रुपए का निवेश करके भी एक करोड़ का फंड हासिल किया जा सकता है। कंपाउंडिंग की शक्ति के चलते छोटा का निवेश भी कुछ सालों में एक बड़ी रकम में तब्दील हो सकता है। हालांकि, यह तभी संभव है जब निवेश बिना किसी ब्रेक के चलता रहे। वित्तीय अनुशासन के साथ नियमित निवेश की आदत आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। चलिए हर रोज 450 रुपए बचाकर करोड़पति बनने की कैलकुलेशन को समझते हैं।
|मासिक निवेश
|13,500 (प्रतिदिन 450 रुपए)
|निवेश अवधि
|18 साल
|अनुमानित रिटर्न रेट
|12%
|कुल निवेश
|29,16,000
|अनुमानित रिटर्न
|74,17,429
|कुल वैल्यू:
|1,03,33,429
इस तरह हर दिन 450 रुपए की SIP करके आप 18 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में SIP का रिटर्न इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है। रिटर्न कितना मिलेगा यह कई कारणों पर निर्भर करता है। फंड का चयन करते समय यह भी जरूर देखें कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। अमूमन निवेशक इस रेशियो पर ध्यान नहीं देते, जिसका बाद में उन्हें पछतावा होता है। एक्सपेंस रेशियो, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) द्वारा लिया जाने वाला वार्षिक शुल्क होता है। यह फंड के प्रबंधन और संचालन के लिए लिया जाता है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
