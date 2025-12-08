Dharmendra Birthday: इस प्रॉपर्टी में धड़कता था धर्मेंद्र का दिल, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश!

धर्मेंद्र ने यह फार्महाउस कितने में खरीदा था, जिसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है। हालांकि, आज के समय में इसकी कीमत 120 से 150 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता ने मुंबई सहित कुछ दूसरे शहरों में भी प्रॉपर्टी में निवेश किया था। धर्मेंद्र का इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियो डायवर्सिफाई था। ET की रिपोर्ट के अनुसार, धर्मेंद्र कई रेस्टोरेंट चेन के मालिक थे। इसमें करनाल हाईवे पर मौजूद गरम-धरम और ही-मैन ढाबा काफी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा, उनके नाम एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसने यमला-पगला दीवाना सहित कई फिल्मों का निर्माण किया है।