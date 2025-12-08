ईशा देओल का 15 दिन बाद पिता धर्मेंद्र के निधन पर छलका दर्द, लिखा- आपकी विरासत को…

ईशा देओल ने आगे लिखा, "मैं आपको बेहद दर्द के साथ याद करती हूं पापा…आपके नरम पर मजबूत हाथ, जिनमें अनकही बातें छिपी होती थीं और आपका मेरा नाम लेकर पुकारना, जिसके बाद लंबी बातें, हंसी और शायरियां होती थीं। आपका मूल मंत्र- हमेशा विनम्र रहो, खुश रहो, स्वस्थ और मजबूत रहो। मैं वादा करती हूं कि आपकी विरासत को गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका प्यार उन लाखों तक पहुंचाऊं, जो आपको उतना ही चाहते हैं, जितना मैं चाहती हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं पापा। आपकी प्यारी बेटी, आपकी ईशा, आपकी बिट्टू।"