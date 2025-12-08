ईशा देओल का 15 दिन बाद पिता धर्मेंद्र के निधन पर छलका दर्द, लिखा- आपकी विरासत को…

ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र के लिए किया पोस्ट
Esha Deol Post Dharmendra 90th Birth Anniversary: बॉलीवुड के 'हीमैन' और लाखों दिलों पर राज करने वाले दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आज बर्थ एनिवर्सरी है। बीते 24 नवंबर को उनके निधन के बाद से ही फैंस, परिवार और पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि धर्मेंद्र हमें छोड़कर चले गए हैं। धर्मेंद्र आज अगर हमारे बीच होते, तो वह 90 साल के हो जाते। इस खास और भावुक मौके पर उनकी बेटी और एक्ट्रेस ईशा देओल ने निधन के बाद पहला पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपने पिता को बर्थडे विश किया है।
ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी और पिता धर्मेंद्र की एक कई सारी फोटोज शेयर की है। इसमें दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इसी को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया है जिसे पढ़कर किसी की भी आंखों में पानी आ जाए। ईशा देओल ने लिखा, "मेरे प्यारे पापा। हमारा वादा…सबसे मजबूत बंधन। 'हम'… हर जन्म में, हर लोक में और उससे भी आगे… हम हमेशा साथ हैं पापा।"
ईशा देओल ने भावुक होते हुए लिखा, "चाहे स्वर्ग हो या पृथ्वी- हम एक हैं। फिलहाल, मैंने आपको बहुत कोमलता, बहुत सावधानी और बहुत प्यार से अपने दिल में सहेज लिया है। बहुत गहराई में, ताकि इस जन्म के हर पल में आपको अपने साथ लेकर चल सकूं। आपकी जादुई और अनमोल यादें जीवन के पाठ, आपकी सीख, आपका मार्गदर्शन, आपकी गर्माहट, आपको बिना शर्त प्यार, आपकी गरिमा और वह शक्ति- जो आपने मुझे अपनी बेटी होने के नाते दी- उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती।"
ईशा देओल ने आगे लिखा, "मैं आपको बेहद दर्द के साथ याद करती हूं पापा…आपके नरम पर मजबूत हाथ, जिनमें अनकही बातें छिपी होती थीं और आपका मेरा नाम लेकर पुकारना, जिसके बाद लंबी बातें, हंसी और शायरियां होती थीं। आपका मूल मंत्र- हमेशा विनम्र रहो, खुश रहो, स्वस्थ और मजबूत रहो। मैं वादा करती हूं कि आपकी विरासत को गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका प्यार उन लाखों तक पहुंचाऊं, जो आपको उतना ही चाहते हैं, जितना मैं चाहती हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं पापा। आपकी प्यारी बेटी, आपकी ईशा, आपकी बिट्टू।"
बता दें, धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। वह 89 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए हैं। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वह रिकवर होकर घर भी आ गए थे, लेकिन 24 नवंबर को दोपहर में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उनका निधन हो गया।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग