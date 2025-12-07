7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सिर्फ दादा-दादी ही नहीं, Gen Z भी है बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की फिल्मों के फैन

Dharmendra Iconic Movie: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्हें उनके एक्शन और दमदार किरदारों के लिए 'ही-मैन' के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने छह दशक लंबे करियर में रोमांस, एक्शन, कॉमेडी या इमोशन, हर जॉनर में अनगिनत और यादगार फिल्में दी हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 07, 2025

सिर्फ दादा-दादी ही आज के बच्चे भी है धर्मेंद्र के फिल्मों के फैंस

धर्मेंद्र की फिल्में (सोर्स: X)

Dharmendra Iconic Movie: बॉलीवुड सिनेमा के फेमस अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्हें उनके एक्शन और दमदार किरदारों के लिए 'ही-मैन' के नाम से जाना जाता है, ने अपने छह दशक लंबे करियर में अनगिनत यादगार फिल्में दी हैं। रोमांस, एक्शन, कॉमेडी या इमोशन, हर जॉनर में उन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 'शोले' के वीरू से लेकर 'तुम हसीन मैं जवान' के रोमांटिक हीरो तक, धर्मेंद्र ने हर किरदार को पर्दे पर जीवंत कर दिया। आज भी उनकी फिल्में दर्शकों के बीच उतनी ही लोकप्रिय हैं, जितनी अपने दौर में थीं।

शोले (1975)

धर्मेंद्र की सबसे सफल और यादगार फिल्मों में से एक 'शोले', जो उनके करियर का मील का पत्थर है। फिल्म में उन्होंने 'वीरू' के किरदार से फैंस को खूब हंसाया और इंप्रेस किया। उनका चुलबुला अंदाज, बेबाक डायलॉग्स और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने इस फिल्म को हमेशा के लिए एक क्लासिक बना दिया। जो आज भी 'वीरू' का नाम सुनते ही धर्मेंद्र की वो शरारती मुस्कान और मस्ती भरा अंदाज याद आ जाता है।

सीता और गीता (1972)

'सीता और गीता' उन फिल्मों में से है, जहां धर्मेंद्र का मजेदार और चार्मिंग अंदाज दर्शकों को खूब भाया। हेमा मालिनी और संजीव कुमार के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने पर्दे पर जादू बिखेरा।

धर्म और कानून (1984)

'धर्म और कानून' में धर्मेंद्र ने एक ऐसे किरदार को निभाया है, जो सही के लिए खड़ा होता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। फिल्म में उनका सख्त लेकिन न्यायप्रिय स्टाइल दर्शकों को बहुत पसंद आया।

तुम हसीन मैं जवान (1970)

ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को फैंस ने खूब सराहा। फिल्म में रोमांस के साथ-साथ हल्का-फुल्का ह्यूमर भी था, जिसने इसे एक खास अनुभव बनाया।

हकीकत (1964)

फिल्म 'हकीकत' भारत-चीन युद्ध के दौरान एक भारतीय सैनिक की कहानी पर बनी थी। इसमें धर्मेंद्र पहली बार पर्दे पर फौजी के रोल में नजर आए थे।

चुपके चुपके (1975)

'चुपके-चुपके' एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन जैसे दिग्गज कलाकारों ने शानदार काम किया। बता दें, ये फिल्म कॉमेडी और रोमांस की एक बेहतरीन कॉम्बों थी।

धरम वीर (1977)

मनमोहन देसाई की एक्शन-ड्रामा 'धरम वीर' 2 दोस्तों की कहानी है, जो अलग-अलग होते हुए भी एक-दूसरे की मदद करते हैं और अपने दुश्मनों से बदला लेते हैं। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ जितेंद्र भी थे और ये पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई।

यादों की बारात (1973)

फिल्म 'यादों की बारात' 3 भाइयों की कहानी है जो माता-पिता की मौत के बाद बिछड़ जाते हैं। फिल्म में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वे तीनों भाई साथ आते हैं।

अपने (2007)

धर्मेंद्र की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 'अपने' आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें वो अपने बेटों सनी और बॉबी देओल के साथ नजर आए। देओल परिवार की ये फिल्म स्पोर्ट्स के साथ-साथ फैमिली बॉन्डिंग पर भी बात करती है।

यमला पगला दीवाना 2 (2013)

धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की तिकड़ी ने 'यमला पगला दीवाना 2' में भी दर्शकों को खूब हंसाया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 36 करोड़ 7 लाख रुपए का बिजनेस किया था और इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था।

बता दें, धर्मेंद्र का अभिनय सफर सिर्फ इन फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अनगिनत किरदारों से दर्शकों का मनोरंजन किया है और वे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज हैं जिनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

07 Dec 2025 01:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सिर्फ दादा-दादी ही नहीं, Gen Z भी है बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की फिल्मों के फैन

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ईशा देओल को लेकर चिंता में थी सौतेली मां प्रकाश कौर, धर्मेंद्र ने बताई थी इसकी बड़ी वजह

Dharmendra first wife Prakash Kaur loves stepdaughter Esha Deol she was looking suitable groom for stepdaughter Esha Deol
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ की रिकॉर्डतोड़ कमाई! बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, फिर भी विवादों के घेरे फिल्म

Dhurandhar
बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने निधन से पहले 3 बार मांगी थी एक ही चीज, डायरेक्टर ने बताया रह गई उनकी ये इच्छा अधूरी

Dharmendra asked for same thing 3 times before his death director anil sharma reveals wish of his remained unfulfilled
बॉलीवुड

Sharmila Tagore: आखिर क्यों पति के उठने से पहले मेकअप करती थीं शर्मीला टैगोर?

Sharmila Tagore Wedding photo
मनोरंजन

क्या है खूंखार इलियास कश्मीरी का सच? ‘Dhurandhar’ में जिसके किरदार में नजर आ रहे हैं अर्जुन रामपाल

Arjun Rampal As Iliyas Kashmiri in hurandhar
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.