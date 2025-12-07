सिर्फ दादा-दादी ही नहीं, Gen Z भी है बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की फिल्मों के फैन

धर्मेंद्र की फिल्में (सोर्स: X)
Dharmendra Iconic Movie: बॉलीवुड सिनेमा के फेमस अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्हें उनके एक्शन और दमदार किरदारों के लिए 'ही-मैन' के नाम से जाना जाता है, ने अपने छह दशक लंबे करियर में अनगिनत यादगार फिल्में दी हैं। रोमांस, एक्शन, कॉमेडी या इमोशन, हर जॉनर में उन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 'शोले' के वीरू से लेकर 'तुम हसीन मैं जवान' के रोमांटिक हीरो तक, धर्मेंद्र ने हर किरदार को पर्दे पर जीवंत कर दिया। आज भी उनकी फिल्में दर्शकों के बीच उतनी ही लोकप्रिय हैं, जितनी अपने दौर में थीं।
धर्मेंद्र की सबसे सफल और यादगार फिल्मों में से एक 'शोले', जो उनके करियर का मील का पत्थर है। फिल्म में उन्होंने 'वीरू' के किरदार से फैंस को खूब हंसाया और इंप्रेस किया। उनका चुलबुला अंदाज, बेबाक डायलॉग्स और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने इस फिल्म को हमेशा के लिए एक क्लासिक बना दिया। जो आज भी 'वीरू' का नाम सुनते ही धर्मेंद्र की वो शरारती मुस्कान और मस्ती भरा अंदाज याद आ जाता है।
'सीता और गीता' उन फिल्मों में से है, जहां धर्मेंद्र का मजेदार और चार्मिंग अंदाज दर्शकों को खूब भाया। हेमा मालिनी और संजीव कुमार के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने पर्दे पर जादू बिखेरा।
'धर्म और कानून' में धर्मेंद्र ने एक ऐसे किरदार को निभाया है, जो सही के लिए खड़ा होता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। फिल्म में उनका सख्त लेकिन न्यायप्रिय स्टाइल दर्शकों को बहुत पसंद आया।
ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को फैंस ने खूब सराहा। फिल्म में रोमांस के साथ-साथ हल्का-फुल्का ह्यूमर भी था, जिसने इसे एक खास अनुभव बनाया।
फिल्म 'हकीकत' भारत-चीन युद्ध के दौरान एक भारतीय सैनिक की कहानी पर बनी थी। इसमें धर्मेंद्र पहली बार पर्दे पर फौजी के रोल में नजर आए थे।
'चुपके-चुपके' एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन जैसे दिग्गज कलाकारों ने शानदार काम किया। बता दें, ये फिल्म कॉमेडी और रोमांस की एक बेहतरीन कॉम्बों थी।
मनमोहन देसाई की एक्शन-ड्रामा 'धरम वीर' 2 दोस्तों की कहानी है, जो अलग-अलग होते हुए भी एक-दूसरे की मदद करते हैं और अपने दुश्मनों से बदला लेते हैं। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ जितेंद्र भी थे और ये पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
फिल्म 'यादों की बारात' 3 भाइयों की कहानी है जो माता-पिता की मौत के बाद बिछड़ जाते हैं। फिल्म में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वे तीनों भाई साथ आते हैं।
धर्मेंद्र की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 'अपने' आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें वो अपने बेटों सनी और बॉबी देओल के साथ नजर आए। देओल परिवार की ये फिल्म स्पोर्ट्स के साथ-साथ फैमिली बॉन्डिंग पर भी बात करती है।
धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की तिकड़ी ने 'यमला पगला दीवाना 2' में भी दर्शकों को खूब हंसाया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 36 करोड़ 7 लाख रुपए का बिजनेस किया था और इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था।
बता दें, धर्मेंद्र का अभिनय सफर सिर्फ इन फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अनगिनत किरदारों से दर्शकों का मनोरंजन किया है और वे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज हैं जिनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।
