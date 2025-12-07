सिर्फ दादा-दादी ही नहीं, Gen Z भी है बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की फिल्मों के फैन

Dharmendra Iconic Movie: बॉलीवुड सिनेमा के फेमस अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्हें उनके एक्शन और दमदार किरदारों के लिए 'ही-मैन' के नाम से जाना जाता है, ने अपने छह दशक लंबे करियर में अनगिनत यादगार फिल्में दी हैं। रोमांस, एक्शन, कॉमेडी या इमोशन, हर जॉनर में उन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 'शोले' के वीरू से लेकर 'तुम हसीन मैं जवान' के रोमांटिक हीरो तक, धर्मेंद्र ने हर किरदार को पर्दे पर जीवंत कर दिया। आज भी उनकी फिल्में दर्शकों के बीच उतनी ही लोकप्रिय हैं, जितनी अपने दौर में थीं।