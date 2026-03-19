Dhurandhar 2 Ending Explained: क्या ‘हमजा’ भारत सुरक्षित लौटा? आखिरी सीन में छिपा है बड़ा राज

फिल्म की एंडिंग पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है। हमजा अपने घर लौटता तो है, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता कि वो अपने परिवार से मिलता है या फिर दोबारा जासूसी की दुनिया में लौटता है। ये ओपन एंडिंग दर्शकों के लिए कई सवाल छोड़ जाती है, जिससे फिल्म का असर लंबे समय तक बना रहता है और इसके अगले पार्ट की संभावना भी मजबूत होती है।