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Dhurandhar 2 Ending Explained: क्या ‘हमजा’ भारत सुरक्षित लौटा? आखिरी सीन में छिपा है बड़ा राज

Dhurandhar 2 Ending Explained: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म की एंडिंग को लेकर अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 19, 2026

Dhurandhar 2 Ending Explained

Dhurandhar 2 Ending Explained (सोर्स- एक्स)

Dhurandhar 2 Ending Explained: बॉलीवुड की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है। खासकर इसका क्लाइमैक्स और ‘बड़े साहब’ का रहस्य सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना हुआ है। फिल्म का अंत कई सवाल छोड़ जाता है, जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

क्या आखिर में जिंदा बचता है हमजा? (Dhurandhar 2 Ending Explained)

फिल्म में रणवीर सिंह द्वारा निभाया गया किरदार हमजा उर्फ जसकीरत सिंह रंगी कहानी का केंद्र है। क्लाइमैक्स में उसे भारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जहां यह खुलासा होता है कि वह एक अंडरकवर भारतीय जासूस है।

जब ऐसा लगता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है। आर माधवन का किरदार अजय सान्याल उसकी मदद के लिए सामने आता है और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ देता है। इसके बाद हमजा को बचा लिया जाता है, जिससे कहानी एक राहत भरे मोड़ पर पहुंचती है।

भारत वापसी में छिपा बड़ा ट्विस्ट (Dhurandhar 2 Ending Explained)

फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज आखिर में सामने आता है। दर्शकों को पता चलता है कि नेता जमील जमाली, जिसे राकेश बेदी ने निभाया है, दरअसल एक अंडरकवर एजेंट है। वो पिछले कई सालों से दुश्मन देश में रहकर भारत के लिए काम कर रहा होता है और वही हमजा की सुरक्षित वापसी में अहम भूमिका निभाता है। ये ट्विस्ट फिल्म की कहानी को और गहराई देता है।

ओपन एंडिंग ने बढ़ाई उत्सुकता

फिल्म की एंडिंग पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है। हमजा अपने घर लौटता तो है, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता कि वो अपने परिवार से मिलता है या फिर दोबारा जासूसी की दुनिया में लौटता है। ये ओपन एंडिंग दर्शकों के लिए कई सवाल छोड़ जाती है, जिससे फिल्म का असर लंबे समय तक बना रहता है और इसके अगले पार्ट की संभावना भी मजबूत होती है।

आखिर कौन है ‘बड़े साहब’?

फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य ‘बड़े साहब’ की पहचान थी, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि इस रोल में कोई बड़ा स्टार कैमियो करेगा, लेकिन असलियत ने सबको चौंका दिया।

‘बड़े साहब’ का किरदार थिएटर बैकग्राउंड से आने वाले अभिनेता दानिश इकबाल ने निभाया है। उन्होंने इस रोल में अपनी दमदार मौजूदगी से दर्शकों को प्रभावित किया और फिल्म के रहस्य को अंत तक बनाए रखा।

क्यों खास है फिल्म का क्लाइमैक्स?

'धुरंधर: द रिवेंज' का क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन या ट्विस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भावनाओं और रणनीति का भी मिश्रण है। फिल्म का अंत इस बात को दर्शाता है कि जासूसी की दुनिया में हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। यही वजह है कि फिल्म का आखिरी हिस्सा दर्शकों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन गया है।

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Published on:

19 Mar 2026 05:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dhurandhar 2 Ending Explained: क्या ‘हमजा’ भारत सुरक्षित लौटा? आखिरी सीन में छिपा है बड़ा राज

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