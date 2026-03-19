लड़कियों को वेश्यावृति में धकेलते हैं…तनुश्री दत्ता ने खोला बॉलीवुड का काला राज, इंडस्ट्री पर किए बड़े दावे

कुछ दिन पहले एक बातचीत के दौरान तनुश्री दत्ता ने बताया कि इंडस्ट्री में आने वाले नए चेहरों को शुरुआत में खूब सराहा जाता है। उन्हें ये अहसास दिलाया जाता है कि वे स्टार बनने के लिए ही बने हैं। लेकिन यही तारीफ धीरे-धीरे एक ऐसे जाल में बदल जाती है, जहां उन्हें अलग-अलग लोगों से मिलने और समझौते करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनके मुताबिक, ये पूरी प्रक्रिया इतनी चालाकी से होती है कि कई बार नए कलाकार समझ ही नहीं पाते कि वो किस दिशा में जा रहे हैं।