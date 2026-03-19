‘धुरंधर 2’ के रणवीर सिंह का पाकिस्तान से असली कनेक्शन, बंटवारे और फिल्मों से जुड़ी दिलचस्प कहानी

हालांकि बाद में पाकिस्तान के नेताओं के कहने पर उन्होंने पाकिस्तान की विदेश सेवा को खड़ा करने में मदद की और लंदन में राजदूत बने। उन्होंने कई देशों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया और एक मजबूत कूटनीतिक पहचान बनाई। उनके जीवन में यह बदलाव उस दौर की जटिल परिस्थितियों को दर्शाता है, जब लोगों को अपनी पहचान और देश के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते थे।