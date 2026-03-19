‘धुरंधर 2’ के रणवीर सिंह का पाकिस्तान से असली कनेक्शन, बंटवारे और फिल्मों से जुड़ी दिलचस्प कहानी

Ranveer Singh's Pakistan's connection
Ranveer Singh Pakistan Connection: रणवीर सिंह का पारिवारिक रिश्ता पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जो बंटवारे के दौर से शुरू होता है। उनकी दादी चांद बर्क फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री थीं, जबकि उनके भाई सैम्युल मार्टिन बर्क पाकिस्तान के राजदूत बने। बीबीसी की इस रिपोर्ट में पता चलता है कि कहानी इतिहास, सिनेमा और रिश्तों का अनोखा संगम है।
रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ में भले ही वह एक भारतीय एजेंट बनकर पाकिस्तान जाते नजर आते हों, लेकिन असल जिंदगी में भी उनके परिवार का संबंध पाकिस्तान से रहा है। यह कहानी 1940 के दशक के अविभाजित भारत से शुरू होती है, जब पंजाब के एक गांव में बर्क परिवार रहता था, जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया।
इस परिवार में जन्मे सैम्युल मार्टिन बर्क आगे चलकर पाकिस्तान के राजदूत बने, जबकि उनकी बहन चांद बर्क हिंदी फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री रहीं। खास बात यह है कि यही चांद बर्क रणवीर सिंह की दादी थीं। इस तरह रणवीर का परिवार भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के इतिहास से गहराई से जुड़ा रहा है।
सैम्युल मार्टिन बर्क़ का जीवन काफी दिलचस्प रहा। वह अविभाजित भारत में भारतीय सिविल सेवा (ICS) में जज थे और बंटवारे के समय अहम जिम्मेदारियां निभा रहे थे। लेकिन देश के विभाजन के दौरान उन्होंने किसी एक देश को चुनने के बजाय नौकरी छोड़कर इंग्लैंड जाने का फैसला किया।
हालांकि बाद में पाकिस्तान के नेताओं के कहने पर उन्होंने पाकिस्तान की विदेश सेवा को खड़ा करने में मदद की और लंदन में राजदूत बने। उन्होंने कई देशों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया और एक मजबूत कूटनीतिक पहचान बनाई। उनके जीवन में यह बदलाव उस दौर की जटिल परिस्थितियों को दर्शाता है, जब लोगों को अपनी पहचान और देश के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते थे।
दूसरी ओर उनकी बहन चांद बर्क भारत आकर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गईं। वह हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम करती थीं और अपने डांस के लिए काफी मशहूर थीं। उन्हें 'डांसिंग लिली ऑफ पंजाब' कहा जाता था। फिल्म 'बूट पॉलिश' में निभाया गया उनका किरदार आज भी याद किया जाता है।
समय के साथ ये परिवार अलग-अलग देशों में बंट गया, लेकिन उनकी विरासत जारी रही। चांद बर्क के परिवार में आगे चलकर रणवीर सिंह का जन्म हुआ, जो आज बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं। इस तरह एक ही परिवार में जज, राजदूत और अभिनेता जैसी अलग-अलग पहचान देखने को मिलती है।
रणवीर सिंह की कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं, बल्कि उस इतिहास की भी है जो बंटवारे, माइग्रेशन और बदलते समय के साथ जुड़ी है।
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