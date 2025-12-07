7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

ईशा देओल को लेकर चिंता में थी सौतेली मां प्रकाश कौर, धर्मेंद्र ने बताई थी इसकी बड़ी वजह

Esha Deol And Prakash Kaur: सौतेली बेटी ईशा देओल को प्रकाश कौर एक मां की तरह ही प्यार करती थीं। वह उनके लिए बेहद परेशान थीं। इसका बड़ा खुलासा खुद धर्मेंद्र ने किया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 07, 2025

Dharmendra first wife Prakash Kaur loves stepdaughter Esha Deol she was looking suitable groom for stepdaughter Esha Deol

धर्मेंद्र की पहली पत्नी हैं प्रकाश कौर

Esha Deol And Prakash Kaur: धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के होते हुए हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। जिससे उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हुईं। उन्होंने हमेशा अपने दोनों परिवारों को बेहद अलग रखा। अब ऐसे में उनके निधन के बाद उनके परिवार से जुड़ी बातें सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही किस्सा है जब ईशा देओल के लिए उनकी सौतेली मां प्रकाश कौर बेहद परेशान हो गई थीं। इसके बारे में खुद धर्मेंद्र ने बताया था और इसकी वजह भी बताई थी।

प्रकाश कौर ढूंढ रही थी ईशा देओल के लिए लड़का (Esha Deol And Prakash Kaur)

हेमा मालिनी की बायोग्राफी 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' के अनुसार, ईशा देओल अपनी सौतेली मां प्रकाश कौर से सिर्फ एक ही बार मिली थीं। यह तब हुआ जब ईशा अपने बीमार ताऊ जी को देखने गई थीं। धर्मेन्द्र के बड़े भाई (और एक्टर अभय देओल के पिता) की हालत नाजुक थी। अपने ताऊ जी को देखने के लिए 30 साल की उम्र में ईशा देओल ने पहली बार धर्मेन्द्र की पहली पत्नी के घर में कदम रखा था और तब प्रकाश कौर ने ईशा को आशीर्वाद भी दिया था।

प्रकाश कौर ने भले ही हेमा मालिनी की दोनों बेटियों ईशा और अहाना से दूरी बनाए रखी, लेकिन उनके मन में सौतेली बेटियों के लिए एक सगी मां जैसी फिक्र थी। राजीव विजयकार ने अपनी किताब 'धर्मेंद्र- नॉट जस्ट हीमैन में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।

2012 में हुई थी ईशा देओल की शादी (Prakash Kaur Worried For Esha Deol)

किताब के अनुसार, ईशा देओल की शादी (2012 में भरत तख्तानी) से हुई थी, लेकिन उससे पहले, प्रकाश कौर ईशा देओल के लिए लड़का ढूंढ रही थीं। वह ईशा के लिए एक सगी मां की तरह ही योग्य रिश्ता तलाश कर रही थीं। वह चाहती थी कि उन्हें एक लायक घर और परिवार मिले। इस बात के बारे में खुद धर्मेंद्र ने राजीव विजयकार को बताया था और उसी का जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया था।

15 दिन पहले हुए धर्मेंद्र का निधन (Dharmendra Death)

बता दें, धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। वह 89 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए हैं। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वह रिकवर होकर घर भी आ गए थे, लेकिन 24 नवंबर को दोपहर में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उनका निधन हो गया।

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र की 450 करोड़ की प्रॉपर्टी में मिलेगा हेमा मालिनी की बेटियों को हिस्सा? सनी देओल बोले- उनका हक…
बॉलीवुड
will hema malini daughter esha and ahana get share Dharmendra 450 Crore Property sunny deol big revealed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

07 Dec 2025 12:13 pm

Published on:

07 Dec 2025 12:08 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ईशा देओल को लेकर चिंता में थी सौतेली मां प्रकाश कौर, धर्मेंद्र ने बताई थी इसकी बड़ी वजह

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर’ की रिकॉर्डतोड़ कमाई! बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, फिर भी विवादों के घेरे फिल्म

Dhurandhar
बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने निधन से पहले 3 बार मांगी थी एक ही चीज, डायरेक्टर ने बताया रह गई उनकी ये इच्छा अधूरी

Dharmendra asked for same thing 3 times before his death director anil sharma reveals wish of his remained unfulfilled
बॉलीवुड

Sharmila Tagore: आखिर क्यों पति के उठने से पहले मेकअप करती थीं शर्मीला टैगोर?

Sharmila Tagore Wedding photo
मनोरंजन

क्या है खूंखार इलियास कश्मीरी का सच? ‘Dhurandhar’ में जिसके किरदार में नजर आ रहे हैं अर्जुन रामपाल

Arjun Rampal As Iliyas Kashmiri in hurandhar
मनोरंजन

धर्मेंद्र ने 2024 में जन्मदिन से 2 दिन पहले किया था ये खास पोस्ट, फैंस हुए इमोशनल

Dharmendra last year 6 december post viral before his birthday said friend i am back
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.