ईशा देओल को लेकर चिंता में थी सौतेली मां प्रकाश कौर, धर्मेंद्र ने बताई थी इसकी बड़ी वजह

हेमा मालिनी की बायोग्राफी 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' के अनुसार, ईशा देओल अपनी सौतेली मां प्रकाश कौर से सिर्फ एक ही बार मिली थीं। यह तब हुआ जब ईशा अपने बीमार ताऊ जी को देखने गई थीं। धर्मेन्द्र के बड़े भाई (और एक्टर अभय देओल के पिता) की हालत नाजुक थी। अपने ताऊ जी को देखने के लिए 30 साल की उम्र में ईशा देओल ने पहली बार धर्मेन्द्र की पहली पत्नी के घर में कदम रखा था और तब प्रकाश कौर ने ईशा को आशीर्वाद भी दिया था।