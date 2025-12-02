धर्मेंद्र की 450 करोड़ की प्रॉपर्टी में मिलेगा हेमा मालिनी की बेटियों को हिस्सा? सनी देओल बोले- उनका हक…

धर्मेंद्र के निधन के बाद प्रॉपर्टी पर हो रही बात
Sunny Deol On Property: धर्मेंद्र के निधन को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उनके जाने का दर्द अभी भी फैंस और परिवार के दिल में है, वहीं, धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी की बात करें तो वह अपने पीछे 450 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं। ऐसे में अब उनकी वसीयत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। धर्मेंद्र के 2 परिवार हैं पहली पत्नी प्रकाश कौर और 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता हैं और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं। वही, उनके 13 नाती और पोते हैं।
धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को नहीं बुलाया गया था। ऐसे में जो परिवार में मतभेद थे वह अब सामने आ रहे हैं। वहीं,धर्मेंद्र के निधन के बाद सवाल उठ रहा है कि जो एक्टर प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं वह कैसे और किसे मिलेगी? क्या हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को इसमें हिस्सा दिया जाएगा?
इसी को लेकर सोशल मीडिया पर ये खबरें फैली हुई हैं। वहीं, देओल परिवार के एक करीबी सूत्र ने भी बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि भले ही परिवार में अनबन की खबरें हों, लेकिन सनी देओल ने कहा है कि उनकी जो बहने हैं ईशा और अहाना, उन्हें भी प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा दिया जाएगा। देओल परिवार के सूत्र ने ये भी बताया है कि सनी देओल ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ईशा और अहाना का हक मारा जाए और धर्मेंद्र की भी यही इच्छा थी कि उनके सभी बच्चों को उनका हक दिया जाए।
बता दें, धर्मेंद्र जब से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे थे तब से एक बार भी न हेमा मालिनी, न ईशा और ना ही अहाना देओल को धर्मेद्र के घर जाते देखा गया, एक्टर की आखिरी समय में हालत बेहद खराब थी। इसके बावजूद उनका दूसरा परिवार उन्हें देखने नहीं गया। इसकी बड़ी वजह जो अब सामने आ रही है वह यही है कि हेमा मालिनी 45 साल की शादी में कभी धर्मेंद्र के घर जहां वह अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे वहां नहीं गईं हैं।
हेमा मालिनी को लेकर कहा जा रहा है कि वह अपने पति के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाईं, या उनसे उनके आखिरी समय में मिल भी नहीं पाई थीं। वहीं, बता दें कि धर्मेंद्र के पास लोनावला में एक बड़ी प्रॉपर्टी है। बड़ा फार्महाउस है, जूहू में एक बड़ा बंगला है। सनी साउंड्स स्टूडियो है। विजेता फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। वहीं, कुछ उनके नाम के रेस्टोरेंट भी हैं और कई जमीन भी हैं।
सोशल मीडिया पर लोग ऐसे में कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही कहना मुश्किल होगा, लेकिन धर्मेंद्र अपने दोनों परिवारों से बेहद प्यार करते थे और हमेशा दोनों पत्नियों को एक समान दर्जा भी देते थे। उनका निधन 24 नवंबर को उनके आवास पर ही हुआ। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया था, जिसके बाद वह स्वस्थ हो रहे थे और घर भी आ गए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग