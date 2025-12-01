जल्दबाजी में क्यों हुआ था धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार? हेमा मालिनी ने किया बड़ा खुलासा

हमद ने आगे लिखा, "मैं उनके पास बैठा और उनकी आंखों में एक दर्द भरी टूटन थी। जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने रुक-रुककर कहा, 'काश मैं उसी दिन फार्महाउस पर होती… जहां मैं करीब दो महीने पहले धर्मेंद्र जी के साथ थी… काश मैं उन्हें वहां देख पाती।' उन्होंने मुझे बताया कि वह अक्सर धर्मेंद्र से कहती थीं, 'आप अपनी खूबसूरत कविताएं और लिखी हुई बातें पब्लिश क्यों नहीं करते? और वह जवाब देते थे कि अभी नहीं कुछ और कविताएं पूरी कर लेने दो।' वक्त ने उन्हें मौका नहीं दिया और वह चले गए।' अंत में हेमा मालिनी ने उदासी के साथ कहा कि मुझे अफसोस है कि उनके चाहने वाले उन्हें आखिरी बार नहीं देख सके।